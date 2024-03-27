Solingen’de ikinci facia: 4 Türk öldü

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentinde çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Dün sabaha karşı eski bir binada çıkan yangında yaşamını yitirenlerin hepsinin de Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı bir ailenin mensupları olduğu öğrenildi. İtfaiye, yangın başladıktan 6 dakika sonra 120’ye yakın ekiple müdahale etti. Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen’deki yangın faciasıyla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Wüst, “Solingen’den art arda gelen haberlerden derin üzüntü duyuyorum. Korkunç bir trajedi. İnsanlar beklenmedik bir şekilde hayattan koptu. Tüm düşünce ve duygularım yakınlarının ve yaralıların yanında” açıklamasında bulundu. Resmi dairelerde bayraklar yarıya indirilerek yas ilan edildi. Yangında ölenlerin adının ise Katya (Kıymet) anne, Kuncho (İsmail) baba, Galia (Gizem), Emely (Eliz) olduğu söyleniyor.

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AÇIKLIĞA KAVUŞTURULSUN

T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, sosyal medya hesabından, “Sözkonusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir” paylaşımında bulundu. İzbul ayrıca “Solingen’de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

NEO-NAZİLER KUNDAKLAMIŞTI

29 Mayıs 1993’te Alman aşırı sağcılar tarafından kundaklanan binada, Genç ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetmişti. Facianın yaşandığı Solingen’de çıkan bu yangın da bazı şüpheler oluşturdu. Olaya savcılığın el koyduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtilirken, yangının nasıl ve neden çıktığına dair henüz bir açıklamada bulunulmadı.