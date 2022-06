Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Haberin Devamı

Dr. Kevin M. Cahill, onyıllar boyunca New York'un en etkili isimlerinden biri oldu. 1970'lerde eyalet valisi Hugh Carey'nin yakın dostu ve danışmanı olarak, New York'un sağlık kurumlarının şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynayan Cahill, dönemin yönetiminin sağlık politikaları üzerindeki en nüfuzlu kişi olarak görülüyordu.

Cahill'in New York'un en işlek yerlerinden biri olan Beşinci Cadde üzerindeki muayenehanesi Papa 2'nci Jean Paul, Ronald Reagan, Leonard Bernstein gibi çok ünlü isimlerin uğrak yeriydi. Cahill ailesi aynı zamanda uzun yıllardır Amerikan İrlanda Tarihi Topluluğu'nun yöneticiliğini yapıyordu.

Dolayısıyla Colorado'da yaşayan bir kadının iki yıl önce Cahill'e açtığı dava, New York'un ileri gelenleri üzerinde bir şok dalgasına neden oldu.

Kadın 13 yıl önce henüz 19 yaşındayken geçirdiği ağır seyahat ishali nedeniyle Cahill'e başvurduğunu ve muayeneler sırasında doktorun tacizine uğradığını iddia ediyordu. Şikayetnameye göre Cahill çeşitli zamanlarda gerçekleşen görüşmelerde kadının üzerindeki kâğıt önlüğü yırtmış, memelerine dokunmuş, anüsüne parmağını ya da bir objeyi sokmuş, hastayı zorla öpmeye çalışmış ve ona aşkını ilan etmişti.

86 yaşındaki Cahill'e yönelik suçlamaları gündeme getiren kadının Megan Wesko olduğu ilk kez geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesinin bir haberi sayesinde ortaya çıktı.

HER ŞEY EYLÜL 2009'DA BAŞLADI

New York Times'a anlattığına göre, Wesko Nepal'e yaptığı bir seyahatin sonucunda yaşadığı ishal nedeniyle 2 Eylül 2009 tarihinde tropikal hastalıklar uzmanı olan Cahill'in kapısını çaldı. Cahill'in Wesko'yu muayenesi sırasında odada olması gerektiği üzere bir hemşire ya da eşlikçi bulunmuyordu. Cahill, Wesko'ya eliyle ya da bir araçla (Wesko emin değil) rektal muayene uyguladı.

(Seyahat tıbbı uzmanları ve meslek kurumlarının yönergeleri, ilk muayenede böyle bir müdahaleye gerek olmadığını, rutin uygulamanın hastaya antibiyotik reçete etmek olduğunu belirtiyor.)

Muayenenin ardından Cahill, Wesko ile ofisinde sohbet etti. Genç kadına seyahatleri hakkında sorular soran Cahill, Wesko'ya uluslararası insani çalışmalar dünyasında yeni kapılar açabileceğini belirterek ünlü bir şairin şiirini okudu. Wesko, "'Bu adam dünyanın en zeki, en etkileyici, en eğitimli insanı' diye düşünmüştüm. Bana iyi bir akıl hocası olabileceğini düşündüm" diye anlattı ilk izlenimini.

Muayenenin ardından Cahill, Wesko'yu birkaç defa evinden aradı ve kontrole gelmesini istedi. Aynı zamanda Wesko'yu Amerikan İrlanda Tarihi Topluluğu'nun organize ettiği bir konsere davet eden Cahill, "Benim Lenox Hill Hastanesi'nde bulunan odamda kalabilirsin" dedi.

Wesko kontrole gittiğinde yine rektal muayene uygulayan Cahill, konserden sonra Lenox Hill Hastanesi'nde bulunan ofisinde kadını öpmeye çalıştı. Wesko kafasını çevirince özür dileyen Cahill, "Özür dilerim, ben aramızda bir bağ olduğunu düşünmüştüm" diye açıklama yaptı.

ABD'de doktorluk mesleğinin kurallarını belirleyen Amerikan Tıp Derneği yönergelerine göre, bir doktor ile hastası arasında cinsel temas kurulması kesinlikle yasak. Bu kural Hipokrat'tan günümüze uzanan tıp etiğinin bir parçası olarak tüm dünyada da benimseniyor. Johns Hopkins Üniversitesi Berman Biyoetik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Joseph A. Carrese, "Doktorlarla hastalar arasındaki romantik ilişkiler kesinlikle yasaktır. Bu konu tartışmaya kapalı. Kesinlikle yasak" diye konuştu.

E-POSTALAR, MEKTUPLAR, SESLİ MESAJLAR…

Bir süre sonra Wesko, New York'tan ayrılıp Colorado'ya yerleşti ve Cahill'i 10 yıl boyunca bir daha görmedi. Ancak Cahill e-postalarla, mektuplarla ve sesli mesajlarla iletişimi sürdürdü. Wesko'yu defalarca New York'a davet eden Cahill, "Sana Manhattan'daki apartman dairemi göstermek istiyorum" diyordu.

Wesko'nun sadece arkadaş olmak istediğini belirten bir e-postasına bir dizi mesajla cevap veren Cahill, bir yandan "Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" diye soruyor bir yandan da kadını olgun olmamakla, korkaklıkla ve aşkına burun kıvırmakla suçluyordu.

New York Times'ın ulaştığı yüzlerce e-posta, onlarca el yazısıyla yazılmış kartpostal ve Cahill'in Wesko'ya gönderdiği ses mesajları, doktorun kendisinden 54 yaş küçük hastasına 10 yıl boyunca romantik bir ilişki kurma arzusunda olduğunu net bir biçimde yansıttığı görüşünü destekliyor.

Wesko, New York Times'a yaptığı açıklamada, Cahill'e desteğine çok değer verdiğini ancak duygusal bir ilişki istemediğini net bir biçimde anlattığını söyledi. Örneğin 5 Şubat 2011 tarihli bir e-postada Wesko, "Sana çok değer veriyorum ama kalbimin derinliklerinde arkadaşlık dışında bir şey istemediğimi biliyorum" diyordu.

Cahil ise 6 Şubat 2011'de verdiği cevapta, "Genç ve güzel bir kadın, yaşlı bir dula âşık olabilir mi? Belki de bu bize olmayacak ve aşk yıldızlarda kaybolacak" ifadelerini kullanıyordu.

Peki Wesko, Cahill'le iletişimi neden kesmedi? Columbia Üniversitesi'nden psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Paul Appelbaum, bu durumun sıra dışı olmadığını belirterek, hastaların çoğunun zaman muayenenin uygunsuzluğundan emin olamadıkları için ve söylediklerine kimsenin inanmayacağı korkusuyla sessiz kaldığını belirtti. Appelbaum, "Kadınlar, 'Bu, adamın kariyerini bitirmek olur. O, bana çok iyi davrandı, bir sürü iyi şey yaptı, birçok insana yardım etti' diye endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

SONU GELMEYEN AĞRILAR WESKO'YU CAHILL'E MECBUR ETTİ

Yanıtları zaman içinde seyrelen ve kısalan Wesko, bir noktada yine Cahill'in yardımını istemek zorunda kaldı. Ara sıra kendisini hastanelik eden çok yoğun ağrılar yaşıyor ve doktor doktor dolaşıyordu ancak kimse teşhis koyamıyordu.

Nihayet 2018'de Cahill'e bir e-posta gönderen Wesko, Colorado'da iyi bir doktor bilip bilmediğini sordu. Wesko'ya özel bir ameliyat gerektiren endometriyoz teşhisi konunca Cahill ameliyatın New York'ta yapılması için gerekli her türlü organizasyonu üstlendi. Hatta Wesko'nun sigortası eyalet dışındaki prosedürleri kapsamadığından, Cahill hastanenin ve cerrahların alacakları ücretten feragat etmelerini de sağladı.

Tek koşulu Wesko'nun ameliyattan önce iki kez kendisine muayene olmasıydı. Wesko, ilki 30 Ocak 2019'da gerçekleşen muayenelere itiraz edince Cahill kendisini sevk eden doktor olarak bunu yapmak zorunda olduğunu aksi takdirde ameliyatın gerçekleşmeyeceğini net bir biçimde ifade etti.

Bu muayeneler sırasında Cahill yine daha önceki gibi Wesko'nun anüsüne parmağını ya da bir cihazı soktu. Ayrıca ikinci muayenede kadının memelerini elledi, üzerindeki kâğıt önlüğü yırttı, karnına ve leğen kemiklerinin çevresine dokundu, Wesko'yu dudağından öptü. Wesko şikayetinde, odada yine standart uygulamanın aksine bir hemşire ya da eşlikçi olmadığını belirtti.

Muayenelerden sonra Cahill, Wesko'ya bir kez daha kendisini sevdiğini söyledi. Daha sonra 7 Şubat 2019'da gönderdiği kederli bir ses mesajında da "aramıza çektiğin aşılmaz engeller için yapabileceğim bir şey yok. Kendimi gençleştiremem" diyordu.

DERDİ 'PARA KOPARMAK' MI?

Ameliyatından birkaç ay sonra Wesko, Cahill'le yaşadıklarına ilişkin bir terapistle görüşmeye başladı. Doktorun kırılganlığından faydalandığını ve mesleki konumunu kullanarak kendisine cinsel temasta bulunduğunu düşünüyordu.

Bir noktada iyice öfkelenen Wesko, Cahill'e bir e-posta göndererek yaşadığı travmayı telafi etmek için Manhattan'daki apartman dairesinin tapusunu üzerine yapmasını istedi. Bu e-postaya karşılık Cahill'in avukatı Leo F. McGinity Jr.'dan geldi. Avukat, Wesko'nun e-postasını bir para koparma çabası olarak nitelendiriyor ve "Müvekkilimin dava açması durumunda hapse girebilirsiniz" diyordu.

Geçtiğimiz günlerde New York Times'a yaptığı açıklamada, New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı'nın iddialarla soruşturma başlattığını vurgulayan McGinity, müvekkilinin her zaman profesyonelce hareket ettiğini belirtirken, hakkında henüz resmi bir suçlama bulunmayan Cahill, yorum taleplerine yanıt vermedi.

McGinity ise muayenehanesi pandeminin başından beri kapalı olan Cahill'e dava açan kadının mali çıkarları için bir arkadaşlığı sömürdüğünü, daha dava bile açmadan para istediğini söyledi. McGinity, "Müvekkilimin bu kadına arkadaşlığın ötesinde bir şeyler için baskı yapmış olduğu iddiasında en ufak bir doğruluk payı olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Wesko, açtığı davayı kazansa bile çok büyük bir tazminat alması olası değil. Zira genç kadın, 2020 yılında davayı açtığı günlerde, ödeyemediği hastane masrafları nedeniyle iflasını açıkladı, mahkeme de Wesko'nun en fazla 30 bin dolar (borçlarını kapatmasına yetecek bir meblağ) tazminat almasını karara bağladı.

Wesko, New York Times'a "Tek istediğim parası olsa onunla evlenirdim" dedi ve ekledi:

"Bir istismarcıdan hesap sormak o kadar meşakkatli bir süreç ki az sayıda kadın bunu yapıyor. İstismarcılar da buna güvenebileceklerini biliyorlar. Ama bazı kötülükler göz ardı edilemeyecek kadar büyük."

ABD'de son dönemde doktorları tarafından cinsel istismara uğradığını dile getiren kadınların sayısı artıyor. Geçtiğimiz günlerde de Utah eyaletinin Provo şehrinde görev yapan jinekolog David Broadbent'le ilgili suçlamaları size duyurmuştuk. Broadbent'i taciz ve tecavüzle suçlayan 80'den fazla kadının birçoğu, yukarıda Dr. Appelbaum'un altını çizdiğine paralel olarak doktorun yaptığı şeylerin olağan bir muayenede yeri olmadığını sonradan idrak ettiklerini dile getiriyordu.

Natalie Mauro

TEK ŞİKAYETÇİ WESKO DEĞİL

Üstelik Cahill hakkındaki suçlamalar bununla sınırlı değil. 35 yaşındaki Natalie Mauro isimli kadın da New York Times'a yaptığı açıklamada, Wesko'nunkine çok benzer iddialar dile getirdi.

2006 yılında bir küresel erişim programı kapsamında Guyana'ya yapacağı ziyaret öncesi Fordham Üniversitesi tarafından Cahill'e sevk edildiğini belirten Mauro, seyahat dönüşü hastalanınca yeniden Cahill'e gönderildi.

Cahill'in, giymesi için Mauro'ya verdiği kâğıttan önlük çok küçük olduğundan önü tam kapanmıyordu. Bu yüzden Mauro önlüğü sırtı açık kalacak şekilde giydi. Cahill, muayene odasına girdiğinde yanında bir hemşire yoktu. Doğrudan Mauro'ya yaklaşan doktor önlüğün önünü yırttı ve kadının mide-bağırsak problemleri yaşadığını bilmesine rağmen memelerini muayene etti. Ardından Mauro'yu yan yatıran Cahill, kadının anüsüne bir obje soktu.

Mauro daha sonra erkek arkadaşına bu muayeneyi "70 yaşında bir doktorun tecavüzüne uğramış gibi hissediyorum" sözleriyle tarif etti.

Avukat McGinity ise Cahill'in tüm bu suçlamaları kesinlikle reddettiğini ancak anal muayeneler gerçekleştirdiğini yadsımadığını belirterek, "O bir doktor ve bir doktor olarak rektal muayeneler yapıyor" diye konuştu.

Cahill'in hastalara verdiği önlüklerin standart olduğunu ve yetişkin kadınlara uyması gerektiğini de vurgulayan McGinity, müvekkilinin önlükleri ancak hastaların ters giydiği zamanlarda yırttığını da sözlerine ekledi.

Hukuk uzmanları New York eyaleti yasalarındaki bir değişiklik nedeniyle önümüzdeki aylarda bu tarz davalarda bir patlama olmasını bekliyor. Şöyle ki Wesko, 2020 yılında dava açtığında zaman aşımı yasaları devredeydi. Bu yüzden genç kadın şikayetinde ancak 2018-2020 arasında yaşanmış olaylara değinebiliyordu. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında New York Eyaleti "Yetişkin Mağdurlar Yasası'nı kabul etti. Söz konusu yasa kapsamında cinsel saldırı kurbanlarına bir yıl süre verildi. Bu süre içinde saldırıya uğrayan kişiler, faillere, saldırının yaşandığı tarihe bakılmaksızın dava açabilecek. Yasa ayrıca Wesko'nunki gibi davaların kapsamının daha eski olayları da içerecek şekilde genişletilmesine de izin veriyor.

The New York Times'ın "A Prominent Manhattan Doctor Is Accused of Sexual Assault" başlıklı haberinden derlenmiştir.