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Tacizci jinekolog için rekor tazminat
ABD’de Southern California Üniversitesi, 30 yıldan fazla süre bünyesinde çalışan, cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan jinekolog George Tyndall (74) nedeniyle toplam 1 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti.
Bu şimdiye kadar bir üniversitenin toplu şikâyet davasında ödemeyi kabul ettiği en büyük meblağ olarak ifade ediliyor. Los Angeles mahkemesinde varılan anlaşmanın 852 milyon dolar büyüklüğünde olduğu, 2018 yılında da toplu davada üniversitenin 215 milyon dolarlık tazminata mahkûm edildiği belirtildi.
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