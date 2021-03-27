Tacizci jinekolog için rekor tazminat

Bu şimdiye kadar bir üniversitenin toplu şikâyet davasında ödemeyi kabul ettiği en büyük meblağ olarak ifade ediliyor. Los Angeles mahkemesinde varılan anlaşmanın 852 milyon dolar büyüklüğünde olduğu, 2018 yılında da toplu davada üniversitenin 215 milyon dolarlık tazminata mahkûm edildiği belirtildi.

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