Skandalları ile gündemden düşmeyen Başbakan Sanna Marin gözyaşlarına zor hakim oldu: Ben de insanım!

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Son günlerde peş peşe çıkan eğlence görüntüleri ile ülkedeki eleştiri oklarının hedefine oturan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) düzenlediği etkinlikte konuşurken gözyaşlarına zor hakim oldu.

Kendisi için geçtiğimiz haftanın oldukça zor geçtiğini anlatan Marin, "Ben de insanım, ben de hayatımdaki kara bulutların arasında, mutluluk, neşe ve eğlenceyi özlüyorum." dedi.



Şimdiye kadar tek bir iş gününü kaçırmadığının altını çizen Başbakan, "Bu tamamen özel hayat" dedi ve ekledi;

"İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımıza değil, işte ne yaptığımıza bakacağına inanmak istiyorum"

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UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI ANCAK ELEŞTİRİLER BİTMEDİ

36 yaşındaki başbakanın son bir hafta içinde önce pop şarkıcısı olduğu iddia edilen bir adamla daha sonra da bir kız arkadaşı ile yaptığı çılgın danslar ülke gündemine bomba gibi oturdu.



Daha önce de temaslı olduğu halde gece kulübüne giden ve burada görüntülenen Marin,' olarak damgalandı ve muhalefet uyuşturucu testi yaptırmasını istedi.

Başbakanın uyuşturucu testi negatif çıkmasına rağmen ülkedeki eleştiri yağmuru sona ermedi. Muhalefet liderleri, Marin'in davranışlarının liderliğe yakışmadığını belirterek onu kınadılar.



Finlandiya Başbakanı Marin'in pop şarkıcı olduğu iddia edilen adamla samimi dansı

DESTEK ÇIKANLAR DA VAR: "GENÇ BİR KADIN NEDEN EĞLENEMEZ?"

Ancak herkes Finlandiya muhalefeti kadar kızgın değil. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar çifte standardı eleştirerek, Marin'i desteklemek için parti görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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Avustralyalı politikacı Fiona Patten, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir partide stres atmak başbakanınızın yaptığı en kötü şeyse, o zaman oldukça şanslı bir ülkesiniz" ifadelerini kullandı.

İspanyol siyasetçi Iratxe García Pérez ise Sanna Marin'e destek verdiğini belirterek "Ne kadar büyük bir şok! İşini yapan ve özel hayatından keyif alan genç bir politikacı... Genç bir kadın neden eğlenemez? Cinsiyetçi çifte standarda dayanamıyorum" dedi.



Her ne kadar dünyadaki politikacılardan destek mesajları gelmeye başlasa da Finlandiya'daki rahatsızlık sürüyor. Helsingin Sanomat gazetesi Salı günü SDP milletvekilleriyle görüştükten sonra yayınladığı bir makalede "Sanna Marin oldukça popüler, ancak tekrarlanan skandallar nedeni ile parti içinde artan bir hayal kırıklığı var." ifadelerini kullandı.



Marin, geçtiğimiz günlerde de katıldığı festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesiyle gündeme gelmişti. Marin'in elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğu belirtilmişti. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetlerde yer almıştı.