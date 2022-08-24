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14 öğrencinin katili olmuştu... ABD'yi şoke eden görüntüler...

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#Nikolas Cruz#Parkland Saldırısı#ABD
14 öğrencinin katili olmuştu... ABDyi şoke eden görüntüler...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 13:12

ABD tarihindeki en büyük silahlı saldırılardan biri olan Parkland saldırısını gerçekleştiren Nikolas Cruz'un hapishanede yaptığı çizimler bugün ABD'nin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Avukatları katilin yaptığı karalamalar ve çizimlerin akıl hastalığına işaret ettiğini belirtirken, 23 yaşındaki adamla ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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2018 yılında ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde düzenlediği saldırı ile 17 kişinin ölümüne 14 kişinin de yaralanmasına neden olan Nikolas Cruz'un idam mı yoksa müebbet hapis cezasına mı mahkum edileceğine karar vermek için toplanan Florida jurisi şoke eden görüntülerle karşı karşıya kaldı.

14 öğrencinin katili olmuştu... ABDyi şoke eden görüntüler...

İDAM CEZASINA KESİN GÖZÜ İLE BAKILIYOR

23 yaşındaki saldırgan, 14 Şubat 2018'de eski okulu olduğu öğrenilen Stoneman Douglas Lisesi'ne AR-15 tarzı yarı otomatik bir silahla saldırı düzenlemiş, acı olayda 14 öğrenci ve üç çalışan hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihindeki en kötü toplu silahlı saldırılardan biri olarak tanımlanan Parkland saldırısında 17 kez birinci dereceden cinayetle yargılanan Cruz'a idam cezası verilmesine kesin gözle bakılıyor.

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HAPİSHANEDE YAPTIĞI ÇİZİMLER PAYLAŞILDI

Jüri üyeleri geçtiğimiz gün görülen davada hayatını kaybeden kurbanların otopsi raporlarını ve saldırının grafik görüntülerini incelerken Broward County Polis Ofisi Cruz'un hapishanede yaptığı çizimleri kamuoyu ile paylaştı.

14 öğrencinin katili olmuştu... ABDyi şoke eden görüntüler...

Saldırganın okul saldırısını resmettiği çizim

33 sayfalık düzensiz yazılardan ve karalamalardan oluşan belgelerin birinde mahkumun okula düzenlediği saldırıyı resmettiği görüldü.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM, HERKESTEN NEFRET EDİYORUM"

Sayfalarda rastgele yazılan yazılarda, 'Yaşamak istemiyorum, lütfen beni ölüm hücresine gönderin', 'Her şeyden ve herkesten nefret ediyorum', 'Hayatta olmayı hiç istemedim. Umarım ölürüm ve bir daha uyanmam.' sözleri dikkat çekiyor.

14 öğrencinin katili olmuştu... ABDyi şoke eden görüntüler...


HAPİSHANE DUVARLARINA KENDİ KANI İLE RESİM ÇİZMİŞ

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Söz konusu notlarda şeytana sevgi beyanları ve çeşitli silah ve mühimmat çizimleri yer alıyor. Mahkumun ayrıca hapishane duvarlarına kendi kanı ile '666' yazdığı bir kare de notlarla beraber basına verildi.

14 öğrencinin katili olmuştu... ABDyi şoke eden görüntüler...

AVUKATLARI: AKIL HASTALIĞINA SAHİP

Savunma avukatları mahkumun akıl hastalığından mustarip olduğunu ve söz konusu not ve çizimlerin de bunu kanıtladığını savunuyor.

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