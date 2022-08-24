Türk F-16'larını taciz etmişlerdi... Yunan basınından skandal manşet

Haberin Devamı

Doğu Akdeniz’de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16’ları tarafından radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunan uçakları, önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk uçaklarının görevini engellemek üzere radar kilidi attı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen bu taciz sonrası Yunan uçakları bölgeden uzaklaştırıldı.

Yunan basını ise bölgede yaşananları skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu. Ta Nea gazetesi 'Türkler Ege'de gerilimi tırmandırıyor' manşeti ile çıktı.

Haberde 'Türk savaş jetleri kararlaştırılandan bir saat önce Yunan hava sahasına girdi' iddiasına verildi.

Türk F-16'larının Yunan Hava Sahası'na planlanan saten önce girdiğini öne süren gazete Ankara'nın uçuş bilgilerini de paylaşmadığını belirtti.

Haberin Devamı

TANSİYON MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE ZİRVE YAPMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.