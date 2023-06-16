Şişmiş gözler, kambur bir sırt ve pençe şeklinde eller... Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek?

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Evden çalışma bir zamanlar nadir görülen bir durum olsa da koronavirüs salgınından sonra dünyanın her yerinde kabul edilen bir çalışma sistemine döndü.

Evden çalışmanın personele ve işverene katkıları hakkında farklı görüşler öne sürülürken, İngiltere merkezli Furniture at Work'ten araştırmacılar dikkat çeken bir çalışmaya imza attılar.

EVDEN ÇALIŞANLAR 70 YIL SONRA NASIL GÖRÜNECEKLER?

Şirket İngiltere Leeds Üniversitesi'nin evden çalışanların üçte birinin evde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden çalışmasını takiben sağlık uzmanları ile beraber 'Anna' isimli bir model oluşturdu.

Evden çalışanların 2100 yılına kadar nasıl görüneceğini gösteren model kamburlaşmış sırtı, şişmiş gözleri ve pençe şeklindeki elleri ile bugün İngiliz medyasında dikkat çekti.



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Furniture at Work'ten yetkililer çalışırken evde uygun bir yere sahip olmamanın sonuçlarına dikkat çekmek istediklerini ve bu nedenle araştırmalara başladıklarını belirttiler.

Modelleme sürecinde sağlık uzmanları ile çalışan araştırmacılar Anna'nın fizyolojik ve psikolojik durumunu şöyle özetliyor.

-Yataktan ya da kanepeden çalışmak Anna'nın duruşuna zarar vermiş, bu nedenle omuzları kalkık, sırtı kamburlaşmış durumda.

-Eli ve parmakları bilgisayarın faresinde geçirdiği uzun saatler nedeni ile şekil değiştirmiş.

-Sürekli teknoloji kullanımı ve ekrana maruz kalma nedeni ile gözleri zarar görmüş, göz altları morarmış.

-Anna kötü duruş nedeniyle yaşadığı fiziksel sorunların yanı sıra hareketsizlik nedeni ile kilo problemi de yaşıyor.

-Kilo alımı ve yetersiz temiz hava bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Tüm bunlar Anna'da kaygı ve depresyona neden oluyor.



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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, sağlık uzmanları evden çalışan kişileri fizyolojik ve psikolojik sorunlara karşı acilen önlem almaya çağırıyor.

"DÜZENLİ MOLALAR VERİN"

United Medical Education'ın Kurucusu Brian Clark, konuya ilişkin açıklamasında "Evden çalışanlar, sırt ve boyun ağrılarından kaçınmak, vücutlarını esnetmek ve hareket etmek için düzenli molalar vermelidir." uyarısında bulundu.

Clark ayrıca düzenli olarak evden çalışanların, kendileri için ergonomik mobilyalarla bir çalışma alanı oluşturmasını tavsiye ediyor.

Clark'a göre, iş ve özel zamanlar arasında net sınırlar oluşturmak da evden sağlıklı bir şekilde çalışmada kilit rol oynuyor.



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Proactive Healthcare Direktörü Sarah Gibson ise evden çalışanlara 20-20-20 kuralını öneriyor.

20-20-20 kuralı, uzun süre ekrana bakarak çalışmak zorunda olan kişilerin her 20 dakikada bir 20 saniye mola vererek 20 fit (Yaklaşık 6 metre) uzaklıktaki bir nesneye odaklanması olarak tanımlanıyor.