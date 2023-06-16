Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...

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İtalya’ya gitmek için Libya kıyılarından denize açılan içi göçmen dolu bir tekne Çarşamba günü Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında battı. Şu ana kadar denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı, 104 kişi kurtarıldı. Yüzlerce kişi ise kayıp.

100'Ü ÇOCUK, 750 KİŞİ

Teknede 100 kadarı çocuk 750 kişi olabileceği bildiriliyor.

Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır ve Filistin kökenli göçmenlerin çoğunun ise 20'li yaşlardaki erkekler olduğu sanılıyor.



Zaman ilerledikçe can kayıpları ile ilgili endişeler artarken bugün Yunan medyası teknedeki iki kardeşin yürek burkan kavuşmasını ön plana çıkardı.



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Trajik gemi faciasından kurtulan Fardi isimli Suriyeli bir mülteci kendisi ile aynı teknede olan ve öldüğünü düşündüğü küçük kardeşi Muhammed'i Kalamata Limanın'da görünce gözyaşlarına boğuldu.

Yunan televizyonlarının dakika dakika kaydettiği duygusal anlar, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Facianın ardından Yunanistan'da 3 gün yas ilan edildi. Greek TV, olayla ilgili olarak, içlerinde Mısırlıların olduğu 9 kişinin "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Yunan medyasına göre tekne Mısır'dan yolcusuz şekilde demir aldı ve Libya'nın Tobruk limanında durarak İtalya'ya gitmek isteyen göçmenleri aldı.

Facia, kaptan ve mürettebatın, motoru bozulan tekneyi bir botla terk etmesinin ardından yaşandı. Yunanistan Liman Müdürlüğü, bölgeye kurtarma gemileri ve helikopterler gönderdi. Teknenin bulunması için bölgede seyreden ticaret gemileri de seferber edildi.



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Yunan makamları önce teknenin yerini tespit etti, daha sonra teknedekilerle irtibata geçti .Teknedekiler, “su ve yiyecek dışına bir şeye ihtiyaçları olmadığını, İtalya’ya ilerlemek istediklerini” bildirdi. Ancak tekne dün alabora oldu ve yerel saatle 02:04'te battı.

Pilos Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk belirtilere göre, teknede kapasitesinin çok üzerinde yolcunun olduğu ve göçmenlerin güverteye yığıldıkları tespit edildi.



Tekne faciası Batı medyasında 'Akdeniz'de son yılların en kötü felaketlerinden biri' olarak değerlendirilirken , Atina ve Selanik kentinde toplanan binlerce protestocu, başka bir trajediyi önlemek için Avrupa Birliği'ni göreve çağırdı.

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Başkentte gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi.

Göstericiler polise molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri de protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kalamata'da protestocular "Timsah gözyaşları! AB'nin göç anlaşmasına hayır” yazılı bir pankart ile göçmen evinin önünde yürüdü.



Muhalefet lideri Alexis Çipras da faciaya tepki göstererek, "Avrupa'nın yıllardır izlediği göç politikası denizlerimizi mezarlara çeviriyor. Ne tür bir protokol, batmak üzere olan aşırı yüklenmiş bir teknenin kurtarılmasını gerektirmez?" açıklamasında bulundu.

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Birleşmiş Milletler, 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de 20.000'den fazla ölüm ve kayıp vakası kaydetti ve bu da bölgeyi dünyanın en tehlikeli göçmen geçiş yeri haline getirdi .