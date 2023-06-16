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Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...

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#Yunanistan#Göçmen Gemisi#Facia
Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:38

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan güneybatısındaki Pilos açıklarında batan göçmen teknesi, 'son yılların en büyük felaketlerinden biri' olarak değerlendirilirken, teknede 100'ü çocuk 750 kişi olabileceği bildiriliyor. Bugün Yunan medyasında yer alan haberlerde batan tekneden kurtulan iki kardeşin kavuşma hikayesi dikkat çekti.

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İtalya’ya gitmek için Libya kıyılarından denize açılan içi göçmen dolu bir tekne Çarşamba günü Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında battı. Şu ana kadar denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı, 104 kişi kurtarıldı. Yüzlerce kişi ise kayıp.

100'Ü ÇOCUK, 750 KİŞİ

Teknede 100 kadarı çocuk 750 kişi olabileceği bildiriliyor.

Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır ve Filistin kökenli göçmenlerin çoğunun ise 20'li yaşlardaki erkekler olduğu sanılıyor.

Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...

DÜNYAYI GÖZYAŞLARINA BOĞAN KAVUŞMA

Zaman ilerledikçe can kayıpları ile ilgili endişeler artarken bugün Yunan medyası teknedeki iki kardeşin yürek burkan kavuşmasını ön plana çıkardı.

Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...

Trajik gemi faciasından kurtulan Fardi isimli Suriyeli bir mülteci kendisi ile aynı teknede olan ve öldüğünü düşündüğü küçük kardeşi Muhammed'i Kalamata Limanın'da görünce gözyaşlarına boğuldu.

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Yunan televizyonlarının dakika dakika kaydettiği duygusal anlar, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...
9 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Facianın ardından Yunanistan'da 3 gün yas ilan edildi. Greek TV, olayla ilgili olarak, içlerinde Mısırlıların olduğu 9 kişinin "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Yunan medyasına göre tekne Mısır'dan yolcusuz şekilde demir aldı ve Libya'nın Tobruk limanında durarak İtalya'ya gitmek isteyen göçmenleri aldı.

Facia, kaptan ve mürettebatın, motoru bozulan tekneyi bir botla terk etmesinin ardından yaşandı. Yunanistan Liman Müdürlüğü, bölgeye kurtarma gemileri ve helikopterler gönderdi. Teknenin bulunması için bölgede seyreden ticaret gemileri de seferber edildi.

Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...

YARDIM İSTEMEDİLER

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Yunan makamları önce teknenin yerini tespit etti, daha sonra teknedekilerle irtibata geçti .Teknedekiler, “su ve yiyecek dışına bir şeye ihtiyaçları olmadığını, İtalya’ya ilerlemek istediklerini” bildirdi. Ancak tekne dün alabora oldu ve yerel saatle 02:04'te battı.

Pilos Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk belirtilere göre, teknede kapasitesinin çok üzerinde yolcunun olduğu ve göçmenlerin güverteye yığıldıkları tespit edildi.

Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...

ATİNA'DA ORTALIK KARIŞTI

Tekne faciası Batı medyasında 'Akdeniz'de son yılların en kötü felaketlerinden biri' olarak değerlendirilirken , Atina ve Selanik kentinde toplanan binlerce protestocu, başka bir trajediyi önlemek için Avrupa Birliği'ni göreve çağırdı.

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Başkentte gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi.

Göstericiler polise molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri de protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kalamata'da protestocular "Timsah gözyaşları! AB'nin göç anlaşmasına hayır” yazılı bir pankart ile göçmen evinin önünde yürüdü.

Son yılların en büyük felaketlerinden biri... Dünyayı gözyaşlarına boğan kavuşma...

ÇİPRAS'TAN TEPKİ: DENİZLERİMİZİ MEZARA ÇEVİRDİLER

Muhalefet lideri Alexis Çipras da faciaya tepki göstererek, "Avrupa'nın yıllardır izlediği göç politikası denizlerimizi mezarlara çeviriyor. Ne tür bir protokol, batmak üzere olan aşırı yüklenmiş bir teknenin kurtarılmasını gerektirmez?" açıklamasında bulundu.

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Birleşmiş Milletler, 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de 20.000'den fazla ölüm ve kayıp vakası kaydetti ve bu da bölgeyi dünyanın en tehlikeli göçmen geçiş yeri haline getirdi . 

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#Yunanistan#Göçmen Gemisi#Facia

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