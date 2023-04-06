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Sırada boşanma davası mı var? Gözler eski First Lady'de...

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#Abd#Donald Trump#Melania Trump
Sırada boşanma davası mı var Gözler eski First Ladyde...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 14:08

ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, kocasının evlilik dışı ilişkisi konusunda sessiz kalması için Stormy Daniels'a 'sus payı' ödediği iddiaları sonrası soluğu boşanma avukatında mı alacak, yoksa seçim öncesi dönemde bunu sineye çekip eşinin arkasında mı duracak? Uluslararası medya bu iki seçeneğin arasında gidip geliyor...

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Donald Trump, ABD tarihine geçerek ülkenin hakim karşısına çıkan eski başkanı oldu.

New York’taki mahkemede hakkındaki 34 suçlama yüzüne okunan, ancak bu suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Trump, mahkeme sonrası Florida’da kameraların önüne geçti ve yargılandığı davanın 'sahte' olduğunu ve bunun '2024 başkanlık seçimlerine bir müdahale' olduğunu iddia etti.

Kızı, oğlu ve Cumhuriyetçi Parti'den pek çok kişi Trump'ın basın toplantısına katılırken, Melania Trump kritik etkinlikte yer almamayı tercih etti.

Tüm gözlerin üzerine çevrildiği eski First Lady aldığı kararla yeniden ABD gündemine oturdu...

Sırada boşanma davası mı var Gözler eski First Ladyde...

"MELANİA'NIN DİĞER KADINLARDAN FARKI YOK"

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52 yaşındaki Melania Trump, kocasının sadakatsizliği ile ilgili iddialar karşısında tek kelime etmezken, 2005 yılından beri evli olan çiftin yakın arkadaşları dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsmi açıklanmayan bir kaynak People dergisine çiftin ayrı hayatlar yaşadığını belirterek yollarının zar zor kesiştiğini iddia etti.

“Melania'nın diğer kadınlardan farkı yok. Kocasının onu bir değil iki kez aldatmakla suçlanması son derece rahatsız edici. İnsanların Trump'ın ceza mahkemesi sonrası boşanma mahkemesine gideceğini düşünmesi şaşırtıcı değil." ifadelerini kullanan kaynak Melania Trump'ın bunları düşünmek yerine ailesine odaklandığını belirtiyor.

Sırada boşanma davası mı var Gözler eski First Ladyde...

Boşanma söylentileri, Trump'ın 2016 seçim kampanyasının ilk günlerinden beri 52 yaşındaki Melania'nın peşini bırakmıyor.

"HALA KIZGIN, BU KONU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYOR"

Melania'nın hala çok kızgın olduğu ve kocası hakkındaki dava ile ilgili konuşmak istemediğini öne süren kaynak "Kocasının kim olduğunun farkında. Bu nedenle ailesi ve bir kaç yakın arkadaşı ile iyimser kalmaya çalışıyor" dedi.

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İngiliz Dailymail gazetesi ise haklarında sayısız iddia ortaya atılan çiftin geçtiğimiz hafta Palm Beach tatil beldesinde birlikte görüntülendiğine dikkat çekerek Melania Trump'ın her zamanki gibi kocasının arkasında durduğunu iddia etti.

Sırada boşanma davası mı var Gözler eski First Ladyde...

"EVLENDİĞİ ZAMAN KOCASININ KİM OLDUĞUNU BİLİYORDU"

Eski başkan Donald Trump’ın iktidarı sırasında first lady Melania Trump’ın özel kalem müdürlüğünü yapan Stephanie Grisham Dailymail'e yaptığı açıklamada Melania'nın Trump'ın yasal sorunlarını 'onun problemi' olarak tanımladığını belirtiyor:

"Bence Melania evlendiği zaman kocasının kim olduğunu biliyordu. Trump konusunda çok gerçekçi ve pratik bir bakış açısı var. Boşanmadan asla bahsetmese de, kocası ne yaparsa yapsın yanında olacak bir eş olarak görünmek istemiyor. Kendini ilk sıraya koyuyor. "

Sırada boşanma davası mı var Gözler eski First Ladyde...

"MELANİA İNKAR KULESİNDE YAŞIYOR"

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Melania’nın eski danışmanı ve yakın arkadaşı Stephanie Winston Wolkoff Page Six'e yaptığı açıklamada eski first lady'nin sessizliğini kasıtlı olarak koruduğunu ve bunun onun için bir silah olduğunu söyledi.

“Melania inkar kulesinde yaşıyor” diyen Wolkoff, Melania’nın davadan dolayı utanç duyduğunu ancak yine de kocasının yanında durmaya devam edeceğini iddia etti.

Sırada boşanma davası mı var Gözler eski First Ladyde...
BOŞANMA İDDİALARI YENİ DEĞİL

Donald Trump'la ABD'nin sayılı emlak zenginlerinden olduğu günlerde evlenen Melania Trump'ın özellikle First lady olduğu dönemde kocasının yanında verdiği görüntüler, sürekli asık olan suratı ve soğuk davranışları "onun kendisinden 24 yaş büyük adamla mutsuz bir evliliğin tutsağı" olarak görülmesine neden oldu.

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Sosyal medya '#FreeMelania' çağrılarıyla dolup taşarken insanlar bu durumu 'büyük bir esaret' ve 'aile içi taciz' olarak değerlendirdi.

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#Abd#Donald Trump#Melania Trump

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