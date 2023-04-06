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Elektronik sigara kabusu oldu! Akciğeri tam 4 kez söndü

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#Elektronik Sigara#Akciğer Sönmesi#Pnömotoraks
Elektronik sigara kabusu oldu Akciğeri tam 4 kez söndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 11:23

13 yaşındayken elektronik sigara kullanmaya başlayan 19 yaşındaki ABD'li genç 4 kez akciğer sönmesi yaşayıp günlerce hastanede kaldıktan sonra kötü alışkanlığından kurtuldu. Elektronik sigaranın zararları konusunda farkındalık yaratmak isteyen gencin açıklamaları bugün ABD basınında kendine geniş yer buldu.

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ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki inşaat işçisi Draven Hatfield, 13 yaşındayken 'zararsız bir alışkanlık' olduğunu düşünerek elektronik sigara kullanmaya başladı.

16 yaşında geldiğinde çoktan bağımlı haline gelmişti ve her iki günde bir tek kullanımlık paketi bitiriyordu.

ŞİDDETLİ GÖĞÜS AĞRISI İLE HASTANEYE KALDIRILDI

2021 yılının Ekim ayında şiddetli göğüs ağrısı ve kramplar yaşamaya başlayan genç adam hastaneye kaldırıldı.

"Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, neyi yanlış yapmış olabileceğimi düşünüyordum" diyen 19 yaşındaki gence Spontan Pnömotoraks (SP) yani akciğer sönmesi teşhisi kondu ve acilen göğüs tüpü takıldı.

Akciğerleri saran iki adet zar vardır. Bu iki zar arasında çok az miktarda bir plevral sıvı dışında herhangi bir şey bulunmaz. İşte bu alana hava girmesi durumuna Pnömotoraks yani akciğer sönmesi adı verilir. Ortada herhangi bir travma yokken kendiliğinden gelişen pnömotoraks 'spontan pnömotoraks' olarak adlandırılır. KOAH, astım, akciğer kanseri ve bazı akciğer enfeksiyonları spontan pnömotoraks gelişmesine yatkınlık sağlayabilir.

"HAYATIMIN EN ACI DENEYİMİYDİ"

Hastanede göğüs tüpüne bağlı olarak bir hafta geçiren Draven bu süreci "Hayatımın en acı verici deneyimiydi" diyerek tanımlasa da yaşadıklarının elektronik sigara ile bir bağlantısı olmadığını düşündü.

Taburcu olduktan sonra işine geri dönen genç adam elektronik sigara kullanmaya devam etti ancak bir hafta sonra aynı şey tekrar oldu.

Elektronik sigara kabusu oldu Akciğeri tam 4 kez söndü


4. KEZ akciğer sönmesi YAŞAYINCA AMELİYATA ALINDI

Peş peşe 3 kez akciğer sönmesi yaşadığını iddia eden Draven sonunda bir uzmanla görüştüğünü ve elektronik sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirterek, "2022 yılının Şubat ayında farklı nefes almaya başladığımı hissettim. Her yutkunduğumda acı hissediyordum. İşte o zaman anladım. 4. kez Spontan Pnömotoraks  yaşıyordum. Hastaneye giderken her şey normal görünüyordu ancak oraya vardığımda beni ameliyata almak zorunda kaldılar" dedi.

CİĞERLERİ 30 YILDIR 3 PAKET SİGARA İÇİYOR GİBİ GÖRÜNÜYORDU

"Doktor ciğerlerimin en az 30 yıldır günde üç paket sigara içiyormuşum gibi göründüğünü söyledi" diyen Draven geçirdiği büllektomi ameliyatı sonrası sancılı bir iyileşme süreci yaşadı.

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Akciğerde hava kaçağına neden olan hava keselerine 'bül' denir. Bu keselerin cerrahi işlemle çıkarılması büllektomi olarak adlandırılır.

Genç adam ameliyatın hayatı üzerinde kalıcı bir etkisi olduğunu itiraf ederek, "Sağ tarafımda hala ağrı hissediyorum ve büyük korkularım var. Bazen ciğerlerim yeniden sönecek gibi hissediyorum ama sonra bunun sadece bir ağrı olduğunu anlıyorum" diyor.

Elektronik sigara kabusu oldu Akciğeri tam 4 kez söndü


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İNSANLARI elektronik sigara KONUSUNDA UYARDI

Elektronik sigarayı tamamen bıraktığını anlatan Draven şimdi insanları kötü alışkanlığın korkunç sonuçları konusunda uyarıyor:

"Elektronik sigaranın normal sigara gibi zararlı olmadığını düşünüyordum. Çok üzgünüm. Bir daha asla elime almayacağım. Elektronik sigaranın ciğerlere zarar verdiğinden eminim. Doktorum da da benimle aynı görüşte"

AKCİĞER SÖNMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Akciğer sönmesinde en belirgin semptomlar, nefes almada değişiklik, öksürük, hızlı kalp atışı, yorgunluk ve giderek kötüleşen keskin bir göğüs ağrısı olarak biliniyor.

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#Elektronik Sigara#Akciğer Sönmesi#Pnömotoraks

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