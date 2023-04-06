Elektronik sigara kabusu oldu! Akciğeri tam 4 kez söndü

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ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki inşaat işçisi Draven Hatfield, 13 yaşındayken 'zararsız bir alışkanlık' olduğunu düşünerek elektronik sigara kullanmaya başladı.



16 yaşında geldiğinde çoktan bağımlı haline gelmişti ve her iki günde bir tek kullanımlık paketi bitiriyordu.

ŞİDDETLİ GÖĞÜS AĞRISI İLE HASTANEYE KALDIRILDI

2021 yılının Ekim ayında şiddetli göğüs ağrısı ve kramplar yaşamaya başlayan genç adam hastaneye kaldırıldı.



"Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, neyi yanlış yapmış olabileceğimi düşünüyordum" diyen 19 yaşındaki gence Spontan Pnömotoraks (SP) yani akciğer sönmesi teşhisi kondu ve acilen göğüs tüpü takıldı.

Akciğerleri saran iki adet zar vardır. Bu iki zar arasında çok az miktarda bir plevral sıvı dışında herhangi bir şey bulunmaz. İşte bu alana hava girmesi durumuna Pnömotoraks yani akciğer sönmesi adı verilir. Ortada herhangi bir travma yokken kendiliğinden gelişen pnömotoraks 'spontan pnömotoraks' olarak adlandırılır. KOAH, astım, akciğer kanseri ve bazı akciğer enfeksiyonları spontan pnömotoraks gelişmesine yatkınlık sağlayabilir.

"HAYATIMIN EN ACI DENEYİMİYDİ"



Hastanede göğüs tüpüne bağlı olarak bir hafta geçiren Draven bu süreci "Hayatımın en acı verici deneyimiydi" diyerek tanımlasa da yaşadıklarının elektronik sigara ile bir bağlantısı olmadığını düşündü.



Taburcu olduktan sonra işine geri dönen genç adam elektronik sigara kullanmaya devam etti ancak bir hafta sonra aynı şey tekrar oldu.



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Akciğerde hava kaçağına neden olan hava keselerine 'bül' denir. Bu keselerin cerrahi işlemle çıkarılması büllektomi olarak adlandırılır.

Peş peşe 3 kez akciğer sönmesi yaşadığını iddia eden Draven sonunda bir uzmanla görüştüğünü ve elektronik sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirterek,dedi.diyen Draven geçirdiği büllektomi ameliyatı sonrası sancılı bir iyileşme süreci yaşadı.

Genç adam ameliyatın hayatı üzerinde kalıcı bir etkisi olduğunu itiraf ederek, "Sağ tarafımda hala ağrı hissediyorum ve büyük korkularım var. Bazen ciğerlerim yeniden sönecek gibi hissediyorum ama sonra bunun sadece bir ağrı olduğunu anlıyorum" diyor.



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İNSANLARI elektronik sigara KONUSUNDA UYARDI



Elektronik sigarayı tamamen bıraktığını anlatan Draven şimdi insanları kötü alışkanlığın korkunç sonuçları konusunda uyarıyor:

"Elektronik sigaranın normal sigara gibi zararlı olmadığını düşünüyordum. Çok üzgünüm. Bir daha asla elime almayacağım. Elektronik sigaranın ciğerlere zarar verdiğinden eminim. Doktorum da da benimle aynı görüşte"



AKCİĞER SÖNMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?



Akciğer sönmesinde en belirgin semptomlar, nefes almada değişiklik, öksürük, hızlı kalp atışı, yorgunluk ve giderek kötüleşen keskin bir göğüs ağrısı olarak biliniyor.