Sır 38 dakika: Patlayıcı yüklü uçak niye düştü

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Ukraynalı “Meridian” nakliye şirketine ait ve ilk uçuşunu 1971’te yapan “Antonov AN-12” tipi kargo uçağının, 8 mürettebatı ve 11.5 ton ‘tehlikeli madde’ yükü ile Yunanistan’ın Kavala şehrinin kırsal Paleohori bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor. Olayın nedeninin uçağın Yunan hava sahasında uçtuğu 38 dakikalık rotasında gizli olduğu üzerinde duruluyor. Ayrıca, uçağın yükü ile ilgili de Atina’da ciddi şüpheler dile getirildi.



ATİNA’DAN NOTA



Yunan Dışişleri Bakanlığı hem Sırp hem Ukrayna makamlarından uçağın taşıdığı yük ile ilgili önceden neden detaylı bilgi verilmediği konusunda izahat isteneceğini açıklarken, Yunanistan, Belgrat ve Kiev’e protesto notası verdi. Yunan Sivil Havacılık Teşkilâtı’ndan (YPA) yapılan açıklamaya göre Sırbistan’ın Niş şehrinin Büyük Konstantin Havaalanı’ndan geçen cumartesi gecesi saat 21.36’da havalanan uçak, saat 22.09’da Yunan hava sahasına girdi ve saat 22.47’de radarlardan kayboldu.

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MOTORDA YANGIN



Pilot, bu 38 dakikalık süre içinde saat 22.37’de YPA’ya uçakta sorun çıktığını ve Niş’e geri döneceğini bildirdi. 22.42’de ise “4 numaralı motorda yangın” diyerek acil durum cağrısı (May Day) yaptı. Selanik kontrol kulesi, en yakın mesafede bulunan, Kavala’daki Hrisupoli havaalanına acil iniş izni verdi. Pilot, saat 22.45’te acil iniş noktasına ilerlediğini ancak uçakta bazı cihazların çalışmadığını duyurdu. Antonov uçağı, 2 dakika sonra radarlardan kayboldu.



NİYE DÖNMEK İSTEDİ



Pilotun uçakta sorun çıkması üzerine Kavala’ya inmek yerine, 180 derece dönüş yaparak, neden Niş’e dönmek istediği sorusuna, Atina’da cevap aranıyor. Uçak kazaları uzmanı Fedon Karaiosifidis, “Pilot muhtemelen 11.5 ton ‘tehlikeli madde’ yükü ile üçüncü bir ülkenin havaalanına mecburi iniş yapması halinde çıkabilecek sorunları düşündü. Yapılacak kontrolleri, yükün yasal olup olmadığının denetleneceğini ve hatta uçağa ve yüküne el bile konulabileceğini düşündü” dedi.

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BANGLADEŞ’E GİDİYORDU



Ukraynalı pilotun Niş’e geri dönme teşebbüsü uçağın yükü ile ilgili şüpheleri de arttırdı. Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, uçağın Bangladeş’e 11.5 ton eğitim amaçlı havan ve aydınlatma mermileri taşıdığını ve her şeyin yasal şekilde yapıldığını belirtti.

300 METRE SÜRÜKLENDİ

Antonov uçağı, Paleohori bölgesinde alevler içinde tarım arazilerine düştükten sonra yaklaşık 300 metre sürüklendi. Uçağın parçaları, dört bir yana savruldu. Ukrayna vatandaşı 8 kişilik mürettebattan bazılarının cesetleri, enkaz yerinden çok uzakta bulundu. Cesetlerin kimlik tespitinin günler alacağı belirtildi. Dün, uçaktaki 2 karakutudan biri bulundu. Uçağın düştüğü bölgede yapılan ölçümlerde insan sağlığı için herhangi tehlikeli bir maddeye rastlanmadı. Çok geniş bir alana yayılan havan ve aydınlatma mermileri uzman ekipler tarafından toplanmaya başladı. Dezenfekte çalışmaları da sürüyor.