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‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky#Antalya#Heykel
‘Chucky’ depoya sürüldü

Antalya Kaleiçi Etnografya Müzesi’nde sergilenen ve çalışanların korku filmi karakteri ‘Chucky’ adını taktığı, leğende annesi tarafından yıkanırken ağlayan çocuk heykeli, ziyaretçileri korkuttuğu gerekçesiyle depoya kaldırıldı.

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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli olan heykeltıraş Tülay Aktaş tarafından tarihi konak yaşantısını anlatması amacıyla hazırlanan ve Antalya Kaleiçi Etnografya Müzesi’nde sergilenen silikon heykel koleksiyonu, sanatçı ile müze yönetimini karşı karşıya getirdi. Koleksiyonda bir annenin leğende 3 yaşındaki çocuğunu yıkaması iki ayrı silikon heykel ile tasvir edildi. Ancak iddiaya göre, yıkandığı için ağlar şekilde tasvir edilen çocuk heykeli müzeyi gezen ziyaretçileri korkuttu. Müze personeli de çocuk heykele, ünlü korku filmi serisindeki ‘Chucky’ lakabını taktı. Ziyaretçilerin şikâyetleri artınca hem anne hem de çocuk heykeli apar topar depoya kaldırıldı.

‘Chucky’ depoya sürüldü

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YIKANAN ÇOCUK AĞLAMAZ MI?

Heykellerin depoya kaldırılması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Tülay Aktaş, şöyle sitem etti: “Üç yaşında annesi tarafından leğende yıkanan bir çocuğu anlatan heykelle ilgili rahatsızlık bana da aktarıldı. Hatta birtakım değişiklikler istendi. ‘Neden bu çocuk ağlıyor?’ diye soruldu. Yıkanan çocuk ağlamaz mı? Ben bu çalışmada doğal bir ifade yakalamaya çalıştım. Ama heykel birilerine göre korkutucu olmuş hatta Chucky diye lakap takmışlar sonra da depoya kaldırmışlar. Bu heykeller silikon. Gözler ve dişler gerçek protez. Saçlar tek tek ekilerek hazırlanıyor. Yani çok ciddi bir emek var. Ben sanatçı olarak doğru yüz ifadesini bulmak için çok detaylı gözlemler yapıyorum. Böyle bir emeğin korkutucu olduğunu varsayarak sergiden kaldırılmasının ne kadar doğru olduğu tartışılmalı.” İddialarla ilgili Hürriyet’e konuşan müze yetkilileri ise heykellerin beğenilmediği gerekçesiyle depoya kaldırıldığını açıkladı.

‘Chucky’ depoya sürüldü

KATİL BEBEK

7 filmden oluşan Chucky serisinin ilki 1988 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Don Mancini ve John Lafia’nın yazdığı filmin yönetmenliğini ise Tom Holland üstlendi. Korku-gerilim türündeki filmde, bir seri katilin ruhunu taşıyan oyuncak bir bebeğin işlediği cinayetler anlatılıyor. Yapım Türkiye’deki sinemalarda “Çocuk Oyunu” adıyla gösterildi. En çok izlenen Child’s Play filmi ise serinin 4. filmi olan Chucky’nin Gelini oldu. Serinin son filmi ise 2017 yılında izleyicilerle buluştu. Child’s Play’in yapımcıları yeni filmin 2022 yılında vizyona gireceğini duyurdu.

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