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Dünya
Ali Can ZERAY- İdris TİFTİKCİ/ORESTİADA (Yunanistan) (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor

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Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
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Edirne'den Yunanistan’a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.

Yunanistan'a geçenler genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor.

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistanın iç kesimlerine ilerliyor
Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor. Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistanın iç kesimlerine ilerliyor
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor. Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistanın iç kesimlerine ilerliyor

Yunanistandan göçmenlere gaz bombası ile müdahale
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