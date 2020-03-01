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Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

Yunanistan'dan göçmenlere gaz bombası ile müdahale

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Yunanistan'dan göçmenlere gaz bombası ile müdahale
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Yunan asker ve polisi, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti.

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  • Yunan güvenlik güçlerinden göçmenlere gazlı müdahale
  • Yunan güvenlik güçlerinden göçmenlere gazlı müdahale
  • Yunan güvenlik güçlerinden göçmenlere gazlı müdahale
  • Yunan güvenlik güçlerinden göçmenlere gazlı müdahale
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar, atılan gazlardan olumsuz etkilenirken nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale göçmenlerin iç kesimlerega gelmesiyle son buldu.

 

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