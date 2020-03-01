Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 15:40,
Yunanistan'dan göçmenlere gaz bombası ile müdahale
Yunan asker ve polisi, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti.
Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar, atılan gazlardan olumsuz etkilenirken nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale göçmenlerin iç kesimlerega gelmesiyle son buldu.
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