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Silahlı saldırı gerilimi zirveye çıkardı! Kosova'dan sert açıklama, Cumhurbaşkanı seyahatini yarıda kesti

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#Kosova#Sırbistan#Dünya
Silahlı saldırı gerilimi zirveye çıkardı Kosovadan sert açıklama, Cumhurbaşkanı seyahatini yarıda kesti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 16:39

Kosova'nın kuzeyinde bir grup Sırp’ın polis noktasına düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir Kosova polisi hayatını kaybetti. Kosova başbakanı Albin Kurti ise AB aracılığı ile Kosova ile Sırbistan arasında yürütülen görüşmelerin tek taraflı hale geldiğini ve çıkmaza girdiğini söyledi.

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Kosova’nın kuzeyinde bulunan Leposaviç sınır bölgesindeki polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Zırhlı bir araçla Kosova sınırından 15 kilometre içeri giren bir grup Sırp tarafından Kosova polisine açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırı gerilimi zirveye çıkardı Kosovadan sert açıklama, Cumhurbaşkanı seyahatini yarıda kesti

Saldırının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öldürülen polisin çavuş rütbesinde, yaralanan polisin ise sınır polisi olduğunu belirtti.

Kurti, “Şu anda polisimize farklı kalibreli silahlarla ateş açılmaya devam ediyor. Saldırganlar maskeli ve ağır silahlarla donatılmış profesyonellerden oluşuyor. Bu canice terör saldırısını kınıyoruz” dedi.
Silahlı saldırı gerilimi zirveye çıkardı Kosovadan sert açıklama, Cumhurbaşkanı seyahatini yarıda kesti

Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize olarak Kosova’ya saldırıldığını vurgulayan Kurti, “Bu savaşta kanunları koruyor ve uyguluyoruz. Ayrım gözetmeksizin vatandaşları ve bağımsız Kosova'yı koruyor ve muhafaza ediyoruz. İnfazcı suçlular ve onlara emir verenler başarısız olacak, yakalanacak, yargılanacak ve cezalandırılacaktır” açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ, KOSOVA'YA DÖNÜYOR

Kosova Cumhuriyeti’nin suç ve suçlulara, teröre ve teröristlere karşılık vermeye hazır ve koordineli olduğunu belirten Kurti açıklamasında ayrıca, “Kosova polisi, öldürülen polis memuru A.B.'nin ailesine haber verdi. Yaralı polisin hayati tehlikesi sürüyor. Öldürülen polisimiz için ailesine ve herkese başsağlığı dileriz. Yaralı polisimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ise yaşanan saldırının ardından Amerika ziyaretini yarıda keserek, Kosova’ya döneceğini açıkladı.
Silahlı saldırı gerilimi zirveye çıkardı Kosovadan sert açıklama, Cumhurbaşkanı seyahatini yarıda kesti

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ, KURTİ'DEN SERT AÇIKLAMA

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Avrupa Birliği arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında son olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic masadan anlaşamadan kalkmış ve girişimin başarısız olduğunu duyurmuştu.

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Kosova'da bugün yaşanan olay ile iki ülke arasındaki tansiyon yeniden yükselirken Kosova başbakanı Albin Kurti Guardian'a verdiği röportajda bölgenin jeopolitik bir oyun alanı haline geldiğini, AB özel elçisi Miroslav Lajčák'ın 'tarafsızlığını kaybettiğini' bu nedenle de görüşmelerin çıkmaza girdiğini vurguladı. 

VUCİC GÖRÜŞMELERDE HAKARETLER YAĞDIRDI, ARABULUCULAR HİÇ BİR ŞEY YAPMADI

Şu anki durumda görüşmelerin ileri gitmeyeceğini vurgulayan Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in görüşmeler sırasında kendine Sırpça hakaretler savurduğunu öne sürerek, "AB'li arabuluculardan onu durdurmalarını istedim ama hiç bir şey yapılmadı" dedi.

Silahlı saldırı gerilimi zirveye çıkardı Kosovadan sert açıklama, Cumhurbaşkanı seyahatini yarıda kesti

KOSOVA'YA İZİNSİZ GİDERSE GÖZALTINA ALINACAK

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Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun başarısız olmasının ardından tansiyonu yükselten açıklamalarına devam eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bunun için Kosova Başbakanı Albin Kurti'den izin almayacağını duyurmuştu.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise Vucic'in izin almadan ülkelerine girmesi durumunda gözaltına alınacağını açıklamıştı.

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#Kosova#Sırbistan#Dünya

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