Silahlı saldırı gerilimi zirveye çıkardı! Kosova'dan sert açıklama, Cumhurbaşkanı seyahatini yarıda kesti

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Kosova’nın kuzeyinde bulunan Leposaviç sınır bölgesindeki polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Zırhlı bir araçla Kosova sınırından 15 kilometre içeri giren bir grup Sırp tarafından Kosova polisine açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 polis hastaneye kaldırıldı.

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Saldırının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öldürülen polisin çavuş rütbesinde, yaralanan polisin ise sınır polisi olduğunu belirtti.Kurti,dedi.Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize olarak Kosova’ya saldırıldığını vurgulayan Kurtiaçıklamasını yaptı.Kosova Cumhuriyeti’nin suç ve suçlulara, teröre ve teröristlere karşılık vermeye hazır ve koordineli olduğunu belirten Kurti açıklamasında ayrıca, “Kosova polisi, öldürülen polis memuru A.B.'nin ailesine haber verdi. Yaralı polisin hayati tehlikesi sürüyor. Öldürülen polisimiz için ailesine ve herkese başsağlığı dileriz. Yaralı polisimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında son olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic masadan anlaşamadan kalkmış ve girişimin başarısız olduğunu duyurmuştu.

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Kosova'da bugün yaşanan olay ile iki ülke arasındaki tansiyon yeniden yükselirken Kosova başbakanı Albin Kurti Guardian'a verdiği röportajda bölgenin jeopolitik bir oyun alanı haline geldiğini, AB özel elçisi Miroslav Lajčák'ın 'tarafsızlığını kaybettiğini' bu nedenle de görüşmelerin çıkmaza girdiğini vurguladı.

VUCİC GÖRÜŞMELERDE HAKARETLER YAĞDIRDI, ARABULUCULAR HİÇ BİR ŞEY YAPMADI

Şu anki durumda görüşmelerin ileri gitmeyeceğini vurgulayan Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in görüşmeler sırasında kendine Sırpça hakaretler savurduğunu öne sürerek, "AB'li arabuluculardan onu durdurmalarını istedim ama hiç bir şey yapılmadı" dedi.



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Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun başarısız olmasının ardından tansiyonu yükselten açıklamalarına devam eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bunun için Kosova Başbakanı Albin Kurti'den izin almayacağını duyurmuştu.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise Vucic'in izin almadan ülkelerine girmesi durumunda gözaltına alınacağını açıklamıştı.