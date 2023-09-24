×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Lavrov'dan ortalığı karıştıran açıklama: ABD ile doğrudan savaştayız! Rus çocuklar savaşa hazırlanıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Rusya#Lavrov
Lavrovdan ortalığı karıştıran açıklama: ABD ile doğrudan savaştayız Rus çocuklar savaşa hazırlanıyor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 11:16

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM zirvesi sonrası yaptığı açıklamada ABD'nin doğrudan Ukrayna savaşına müdahil olduğunu açıklarken, Rus okullarından gelen görüntülerde öğrencilerin askeri eğitim aldığı görüldü.

Haberin Devamı

Çatışmaların 19 aydır devam ettiği Ukrayna savaşı bu yıl 78'incisi düzenlenen BM Genel Kurulu'nun en önemli gündem maddelerinden biriydi. Dünya liderleri yıllık toplantıda barış ve müzakere masası için çağrıda bulunurken Rusya'dan gelen açıklama adeta soğuk duş etkisi yarattı.

"ABD BİZİMLE DOĞRUDAN SAVAŞTA"

CNN'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı destekler savaşa doğrudan müdahil olduğunu belirterek, "Buna ne derseniz deyin ama ABD bizimle doğrudan savaşta. Buna Hibrit Savaş diyebiliriz ama bu gerçeği değiştirmez" dedi ve ekledi;

"ABD Ukraynalıları yem olarak kullanarak bize fiilen düşmanlık yapıyor"

Lavrovdan ortalığı karıştıran açıklama: ABD ile doğrudan savaştayız Rus çocuklar savaşa hazırlanıyor...

"KİEV'İN BARIŞ PLANI KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Haberin Devamı

New York'taki BM genel merkezinde dünya liderlerinin yıllık toplantısında bir hafta süren yoğun küresel diplomasinin ardından 23 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Rus Bakan, Ukrayna'nın BM'ye önerdiği barış planının ve Karadeniz tahıl girişimini canlandırmaya yönelik son önerilerin gerçekçi olmadığını söyledi.

Kiev'in desteklediği 10 maddelik barış planının 'kesinlikle mümkün olmadığını' söyleyen Lavrov "Bu gerçekçi değil ve bunu herkes anlıyor ama aynı zamanda müzakerelerin tek dayanağının bu olduğunu söylüyorlar.” dedi.

Gözden Kaçmasınİşte Zelenskinin 10 maddelik barış formülüİşte Zelenski'nin 10 maddelik barış formülüHaberi görüntüle

Lavrovdan ortalığı karıştıran açıklama: ABD ile doğrudan savaştayız Rus çocuklar savaşa hazırlanıyor...

RUS OKULLARINDAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

ABD, Rusya'nın geçen yıl başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana Ukrayna'ya, aralarında obüsler, Stinger uçaksavar sistemleri ve Abrams tankları gibi ekipmanların bulunduğu değeri 43.8 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu.

Kiev yönetimi ABD'den gelen destekle Rusya'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Rusya'daki okullardan gelen bir görüntü bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Haberin Devamı

Telegram'da yayınlanan görüntülerde üniforma giyen öğrencilere siper kazma, el bombası atma ve gerçek mühimmatla ateş etme konusunda eğitim verildiği görüldü.

Lavrovdan ortalığı karıştıran açıklama: ABD ile doğrudan savaştayız Rus çocuklar savaşa hazırlanıyor...

RUSYA'NIN ÇOCUKLARI SAVAŞA HAZIRLANIYOR

CNN'de yer alan habere göre, ülke genelindeki okullarda gençlerden oluşan "gönüllü birlikler" kuruluyor ve ulusal müfredat vatan savunmasını vurgulayacak şekilde değiştiriliyor. Kısacası, Rusya'nın çocukları savaşa hazırlanıyor.

Rusya Eğitim Bakanı Sergei Kravtsov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rus okul ve kolejlerinde şu anda yaklaşık 10.000 'askeri-vatansever' kulüp bulunduğunu ve çeyrek milyon kişinin bu kulüplerin çalışmalarına katıldığını söyledi. 

Gözden KaçmasınABD Senatör’ün yolsuzluk dosyasını konuşuyor... ‘Bir külçe altın kaç dolar eder’ABD Senatör’ün yolsuzluk dosyasını konuşuyor... ‘Bir külçe altın kaç dolar eder’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Rusya#Lavrov

BAKMADAN GEÇME!