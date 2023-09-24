Lavrov'dan ortalığı karıştıran açıklama: ABD ile doğrudan savaştayız! Rus çocuklar savaşa hazırlanıyor...

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Çatışmaların 19 aydır devam ettiği Ukrayna savaşı bu yıl 78'incisi düzenlenen BM Genel Kurulu'nun en önemli gündem maddelerinden biriydi. Dünya liderleri yıllık toplantıda barış ve müzakere masası için çağrıda bulunurken Rusya'dan gelen açıklama adeta soğuk duş etkisi yarattı.

"ABD BİZİMLE DOĞRUDAN SAVAŞTA"

CNN'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı destekler savaşa doğrudan müdahil olduğunu belirterek, "Buna ne derseniz deyin ama ABD bizimle doğrudan savaşta. Buna Hibrit Savaş diyebiliriz ama bu gerçeği değiştirmez" dedi ve ekledi;

"ABD Ukraynalıları yem olarak kullanarak bize fiilen düşmanlık yapıyor"



"KİEV'İN BARIŞ PLANI KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

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New York'taki BM genel merkezinde dünya liderlerinin yıllık toplantısında bir hafta süren yoğun küresel diplomasinin ardından 23 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Rus Bakan, Ukrayna'nın BM'ye önerdiği barış planının ve Karadeniz tahıl girişimini canlandırmaya yönelik son önerilerin gerçekçi olmadığını söyledi.

Kiev'in desteklediği 10 maddelik barış planının 'kesinlikle mümkün olmadığını' söyleyen Lavrov "Bu gerçekçi değil ve bunu herkes anlıyor ama aynı zamanda müzakerelerin tek dayanağının bu olduğunu söylüyorlar.” dedi.

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ABD, Rusya'nın geçen yıl başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana Ukrayna'ya, aralarında obüsler, Stinger uçaksavar sistemleri ve Abrams tankları gibi ekipmanların bulunduğu değeri 43.8 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu.

Kiev yönetimi ABD'den gelen destekle Rusya'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Rusya'daki okullardan gelen bir görüntü bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Telegram'da yayınlanan görüntülerde üniforma giyen öğrencilere siper kazma, el bombası atma ve gerçek mühimmatla ateş etme konusunda eğitim verildiği görüldü.



CNN'de yer alan habere göre, ülke genelindeki okullarda gençlerden oluşan "gönüllü birlikler" kuruluyor ve ulusal müfredat vatan savunmasını vurgulayacak şekilde değiştiriliyor. Kısacası, Rusya'nın çocukları savaşa hazırlanıyor.

Rusya Eğitim Bakanı Sergei Kravtsov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rus okul ve kolejlerinde şu anda yaklaşık 10.000 'askeri-vatansever' kulüp bulunduğunu ve çeyrek milyon kişinin bu kulüplerin çalışmalarına katıldığını söyledi.