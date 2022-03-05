Sığınak oyunu

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Ukrayna’da Rusya’nın işgali altında her bir aile ayrı bir dram yaşıyor. İşgal öncesi Ukraynalı ayrılıkçılarla sınır olan Volnovakha’da yaşayan çok sayıda insan göç etmek zorunda kalmış. Viktor ve Natalya çifti, göç etmeye karar vermeden önce 30 kadar komşularıyla üç gün boyunca evlerinin bodrumuna sığınmış.





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Kaçmadan önce bahçe işleri yapan Viktor ve eşi, şimdi yaşları iki ve 14 arasında değişen üç çocuklarıyla Dnipro’da Banana Club isimli bir çocuk eğlence merkezine sığınmış. Viktor, “Saldırılar gece ve gün boyunca sürdü. Çocuklara bunun gök gürültüsü olduğunu söyledik” diyor. Hali hazırda Banana Club’da iki aile ve bir yalnız kadın kalıyor. Ancak Rusya’nın saldırı düzenlediği Harkov’dan gelenlerle sığınmacıların sayısının artması bekleniyor. Bir hafta içinde hayatları alt üst olan binlerce insan, Ruslar geldiğinde ise ne yapacağını şimdiden kestiremiyor.

HAYA GÜZELDİR SAVAŞ ÇİRKİN...

İtalyan oyuncu Roberto Benigni’nin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği 1999 yapımı Hayat Güzeldir, 2. Dünya Savaşı’nın sivillerin üzerindeki yıkıcı etkisini beyaz perdeye en iyi uyarlayan filmlerden biri. Filmde, Yahudi oldukları için toplama kampına götürülen Guido, oğluna savaşın bir oyun olduğunu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak oyuncak tank kazanacağını söylüyor.