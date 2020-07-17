Siemens CEO'su Joe Kaeser: Hitler adresli ölüm tehdidi aldım

Dünya çapında 388 bin çalışanıyla bir dünya devi olan Siemens şirketinin CEO'su Joe Kaeser, şirketi 2013 yılından beri yönetiyor.

Babası fabrika işçisi olan ve kendisi de işe Siemens'te başlayan ve yönetim kurulu başkanlığına kadar tüm basamakları tırmanan Joe Kaeser siyasi tavırlarıyla da aşırı sağ ve neonazilerin uzun süredir hedefinde.

Almanya'da aşırı sağcı anamuhalefet partisi AfD'nin Grup Başkanı Alice Weidel'i, "milliyetçi konuşmalarıyla Almanya'nın refahının kaynağı olan dünyadaki imajına zarar veriyor" diye eleştiren Joe Kaeser'e aşırı sağdan ölüm tehditleri yağdı.

ZDF kanalında sunucu Dunja Hayali'nin konuğu olan Joe Kaeser, aşırı sağdan çok sayıda tehditler aldığını, en ünlüsünün ise nazi diktatör Adolf Hitler ve partisi NSDAP adına açılmış bir hesaptan gönderildiğini söyledi.

EN ÜNLÜSÜ

Joe Kaeser şöyle dedi: "böyle çok tehdit aldım. Ama en ünlüsü Adolf.hitler@nsdap.comhesabından gelen ölüm tehdidiydi. İnsan zaten böyle bir hesap internette nasıl açılabilir diye şaşırıyor. Tehditte "artık istifa etmen için zamanı geldi. Yoksa biz bunu yerine getireceğiz" deniliyordu. Ben aynı hesaba, "anlaşılan cehennemde de dijitalleşme başlamış. Çünkü şeytan bana mail yazmış" yanıtını gönderdim.

Dışlama, kin ve ırkçılık artık çağdışı. Biz Almanya olarak bunun korkunç sonuçlarını yaşadık."