Sevgililer Günü'nde hediye almayan erkek arkadaşının evini harabeye çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu intikam...

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İlk olarak sosyal paylaşım sitesi Reddit'te paylaşılan, X ve Instagram'da kısa sürede viral hale gelen 26 saniyelik videoda öfkeli kadının evi harabeye çevirdiği görülüyor.

"ERKEK ARKADAŞINIZ HİÇBİR ŞEY ALMADIYSA BENİ ARAYIN"

Reddit'te "Sevgililer Günü'nde kendisine hiçbir şey almadığı için erkek arkadaşının evini çöpe çeviren kız" başlığı ile yayınlanan videonun başında kızın sesli bir şekilde küfür ettiği duyuluyor.

X hesabındaki gönderide ise "Kızlar eğer sevgiliniz Sevgililer Günü için hiç bir şey almadıysa beni arayın. Ev yıkımı konusunda uzmanım. İster bebeğinizin babası olsun ister erkek arkadaşınız... İşiniz halledilmezse para iadesi garantimiz vardır" ifadeleri yer aldı.





Cause my friend told me post on twitter so 😭 Ladies if he don’t get you nothing for Valentine Day👎🏾 you need to CALL 1800-THATGIRL I specialize in home wrecking 😭 whether it’s your babydaddy, boyfriend or her man! We ah get the job done Or Money Back Guaranteed!! pic.twitter.com/H9eXgAQyzN — thatgirl.jah (@thatgirljahh) February 14, 2024

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EVİ HARABEYE ÇEVİRDİ

Videoda, kadının adamın eşyalarını evin dört bir yanına saçtığı, mutfağı darmadağın ettiği görülüyor. Mutfaktaki yiyecekler açılmış ve yerlere atılmış, buzdolabı ve mutfak dolabı kapıları sonuna kadar açık. Mutfak tezgahı ve yerler kirli kaplarla dolu. Ancak asıl korkunç manzara yatak odalarında ortaya çıkıyor...

İlk yatak odasındaki şiltesiz yatağın başlığının parçalandığı, yatağa ve halıya kırmızı renkli bir boya döküldüğü görülüyor.



İkinci yatak odasında ise yorgan ve yastıkların içinden çıkarılan elyaflar, yataktan kesilen parçalar odanın dört bir yanına saçılmış halde duruyor.

Kadın banyonun önünden geçerken gelen sus sesi duş ve lavabodaki suyun açık olduğunu ortaya koyuyor. Banyo lavabosunda ve zeminde açılmış ve her tarafa bulaşmış ürünler olduğu görülüyor.



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Sosyal medya kullanıcıları izledikleri görüntüler karşısında dehşete düşerken bazıları videonun doğru olup olmadığını sorguladı.

Bazıları görüntülerin 'kurgu' olduğunu iddia ederken, diğerleri akan suyla beraber zararın on binlerce dolar olabileceğini belirttiler.

Yorumculardan biri, "O suyun nereye gittiğine bağlı olarak bu işin maliyeti 50 bin doların çok üzerinde olabilir" dedi.

Videonun sahibi konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunmazken, görüntüler bugün yazılı basında da kendine yer buldu.