Sevgililer Günü'nde hediye almayan erkek arkadaşının evini harabeye çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu intikam...

İlk olarak sosyal paylaşım sitesi Reddit'te paylaşılan, X ve Instagram'da kısa sürede viral hale gelen 26 saniyelik videoda öfkeli kadının evi harabeye çevirdiği görülüyor.

"ERKEK ARKADAŞINIZ HİÇBİR ŞEY ALMADIYSA BENİ ARAYIN"

Reddit'te "Sevgililer Günü'nde kendisine hiçbir şey almadığı için erkek arkadaşının evini çöpe çeviren kız" başlığı ile yayınlanan videonun başında kızın sesli bir şekilde küfür ettiği duyuluyor.

X hesabındaki gönderide ise "Kızlar eğer sevgiliniz Sevgililer Günü için hiç bir şey almadıysa beni arayın. Ev yıkımı konusunda uzmanım. İster bebeğinizin babası olsun ister erkek arkadaşınız... İşiniz halledilmezse para iadesi garantimiz vardır" ifadeleri yer aldı.





Cause my friend told me post on twitter so 😭 Ladies if he don’t get you nothing for Valentine Day👎🏾 you need to CALL 1800-THATGIRL I specialize in home wrecking 😭 whether it’s your babydaddy, boyfriend or her man! We ah get the job done Or Money Back Guaranteed!! pic.twitter.com/H9eXgAQyzN