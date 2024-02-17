Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD İsrail'e yeni silah sevkiyatına hazırlanıyor

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İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına dünyanın dört bir yanından tepki yağarken ABD tepki çekecek bir adım atmaya hazırlanıyor.İsrail'e yeni bir silah sevkiyatına hazırlanan ABD'ye göre satışla ilgili insan hakları endişesi yok.
ABD'li Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Kudüs'teki Amerikan büyükelçiliğinin hazırladığı silah transferi raporu, satışla ilgili potansiyel insan hakları endişeleri olmadığını belirtiyor.
İSRAİL AĞIR İHLALLERİ ENGELLEMEK İÇİN ETKİLİ ADIMLAR ATIYORMUŞ
Raporda,İsrail insan hakları ihlallerini etkili bir şekilde önleme ve güvenlik güçlerini bu tür ihlallerden sorumlu tutma konusunda övgü alıyor. Ayrıca, savunma araçlarının kötüye kullanımına ilişkin soruşturmalarda Tel Aviv yönetiminin şeffaf bir şekilde işbirliği yaptığını öne sürülüyor.
Gazze'deki sivil kayıpların yıkıcı etkisiyle çelişen rapor, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Gazeteye konuşan, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere göre, yeni silah sevkiyatı MK-82,KMU-572 bombalarını kapsıyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Refah'a planladığı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada Filistinlileri Mısır'a gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti ve "Bölgede istikrarın temel taşı ve aynı zamanda önemli bir ortak olan Mısır'la yaptığımız barış anlaşmasına saygı duyuyor ve değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Gazze Şeridi sınırına bölgede Filistinlilerin barınması için birimler inşa etme hazırlığında olduğuna ilişkin bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.
Mısır yönetiminin İsrail’in saldırılarının başlangıcından bu yana defalarca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla veya gönüllü olarak çıkarılmasına karşı olduğunu vurguladığını belirten Rashwan, “Çünkü bu (Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması), Filistin davasının tasfiyesine yol açacaktır ve Mısır'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdittir. Bu, kırmızı çizgimizdir. Bu açık ve net tutumuyla Mısır, kendi topraklarında kendisiyle çelişen herhangi bir tedbir veya harekette bulunamaz” ifadelerini kullandı.
Rashwan Filistinlilerin topraklarından zorla veya gönüllü olarak çıkarılmasının uluslararası insancıl hukuka göre ciddi bir savaş suçu teşkil ettiğini vurgulayarak, “Mısır bunun bir parçası olmayacaktır. Tam tersi Mısır bu suçu önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacak” dedi. Gazze Şeridi sınırındaki duvarlara da değinen Rashwan, “Mısır'ın, mevcut kriz patlak vermeden önce uzun süredir bu bölgede tampon bölgesi ve bariyerleri vardı. Bunlar, dünyadaki herhangi bir ülkenin, sınırlarının güvenliğini ve toprakları üzerindeki egemenliğini korumak için aldığı önlemlerdir" ifadelerini kullandı
İsrail'in yoğun hava saldırıları devam ederken, Refah kentindeki Filistinlilerin bölgeden ayrılarak Gazze merkezine ilerledikleri öğrenildi.
Tahminen 1,4 milyon Filistinli, yani Gazze nüfusunun yarısından fazlası İsrail saldırıları nedeni ile Refah'ta sıkışıp kaldı.BM sözcüsü Stephane Dujarric bölgedeki çaresiz insanların yardım kamyonlarını durdurup yemek istediklerini, Gazze'de ciddi bir yiyecek sıkıntısı yaşandığını aktardı