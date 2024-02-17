Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD İsrail'e yeni silah sevkiyatına hazırlanıyor

Mısır'dan tampon bölge iddialarına yalanlama

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Gazze Şeridi sınırına bölgede Filistinlilerin barınması için birimler inşa etme hazırlığında olduğuna ilişkin bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.



Mısır yönetiminin İsrail’in saldırılarının başlangıcından bu yana defalarca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla veya gönüllü olarak çıkarılmasına karşı olduğunu vurguladığını belirten Rashwan, “Çünkü bu (Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması), Filistin davasının tasfiyesine yol açacaktır ve Mısır'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdittir. Bu, kırmızı çizgimizdir. Bu açık ve net tutumuyla Mısır, kendi topraklarında kendisiyle çelişen herhangi bir tedbir veya harekette bulunamaz” ifadelerini kullandı.



Rashwan Filistinlilerin topraklarından zorla veya gönüllü olarak çıkarılmasının uluslararası insancıl hukuka göre ciddi bir savaş suçu teşkil ettiğini vurgulayarak, “Mısır bunun bir parçası olmayacaktır. Tam tersi Mısır bu suçu önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacak” dedi. Gazze Şeridi sınırındaki duvarlara da değinen Rashwan, “Mısır'ın, mevcut kriz patlak vermeden önce uzun süredir bu bölgede tampon bölgesi ve bariyerleri vardı. Bunlar, dünyadaki herhangi bir ülkenin, sınırlarının güvenliğini ve toprakları üzerindeki egemenliğini korumak için aldığı önlemlerdir" ifadelerini kullandı