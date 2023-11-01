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Senato’daki İsrail toplantısını bastılar

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#ABD Senatosu #Blinken#Protesto
Senato’daki İsrail toplantısını bastılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 07:00

ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi’nin düzenlediği toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail için talep edilen ek 14 milyar dolarlık bütçeyi açıklarken salondaki protestocular, Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı.

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Blinken’ın konuşmasının ilk beş dakikasında altı kez ayağa kalkarak ateşkes çağrısı yapan savaş karşıtı protestocular, “Hemen ateşkes” ve “Gazzeli çocukları koruyun” sloganları atarken teker teker Kongre polisi tarafından gözaltına alındı.

Senato’daki İsrail toplantısını bastılar


‘ELLERİNİZ KANLI’

Ayrıca Blinken’ın konuşması boyunca arka sırada oturan eylemciler, kan rengine boyadıkları ellerini kaldırarak “Gazzeli sivillerin kanı ellerinizde” mesajı verdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’den talep ettiği 106 milyar dolarlık ek bütçe talebi Kongre’de görüşülmeye devam ediyor. Blinken, ABD’nin verdiği desteğin Rusya’nın Ukrayna işgalini “stratejik bir fiyasko” haline getirdiğini öne sürdü ve hem İsrail’e yapılması planlanan yardımın hem de Gazze’ye insani yardımın önemini vurguladı.

 

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#ABD Senatosu #Blinken#Protesto

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