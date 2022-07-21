Scholz’un tatili tartışma çıkardı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brandenburg Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olan eşi Britta Ernst’le birlikte tatile çıktı. Göreve başladığı 8 Aralık 20221 tarihinden beri pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş nedeniyle çalışmalarını sürdüren Başbakan Scholz ile eşi tatil bölgesi olarak Bavyera eyalet sınırları içindeki Allgaeu’yu seçti.

GECELİĞİ 550 EURO

Salı günü Berlin’de Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi ile birlikte İklim Konferansı’na katılan Scholz, öğleden sonra eşiyle birlikte Allgaeu yamaçlarında kiraladıkları yazlık evin yolunu tuttu. “Bild” gazetesindeki habere göre, 17’nci yüzyılda inşa edilen 6 odalı, 320 metrekare genişliğinde, dev bir bahçesi bulunan yazlık evin gecelik fiyatı 550 Euro (9 bin 900 TL). Tatilde olmasına rağmen gece gündüz ulaşılabilir olması gereken Başbakan Scholz’un yakın çalışma ekibi için evin bahçesine “konteyner büro” kurulduğu ve acil durum ekibi ve polisler için ayrı bir konteyner yerleştirildiği de belirtildi.

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40 YIL SONRA İLK

Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Kohl’ün yaz tatillerini Avusturya’nın Wolfgang Gölü’nde, Gerhard Schröder’in İtalya’da ve Angela Merkel’in İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde geçirdiği hatırlatılırken, bazı gazetelerde “40 yıldan beri ilk kez bir Almanya Başbakanı yaz tatilini Almanya’da geçiriyor” denildi. Scholz’un Ukrayna savaşı ve ekonomik krizin ortasında geceliği 550 Euro’luk tatili sosyal medyada eleştiri konusu oldu.