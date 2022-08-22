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Scholz ve hükümete güven dibe vurdu

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#Olaf Scholz#Almanya#Güven
Scholz ve hükümete güven dibe vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 07:00

Almanya’da son yapılan kamuoyu yoklamasında Başbakan Olaf Scholz’a ve hükümete olan güven dibe vurdu.

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Ankette Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki üçlü koalisyon hükümeti kurulduğundan bu yana en kötü sonuç çıktı. Alman Bild am Sonntag gazetesi adına yapılan ankete katılanların sadece yüzde 25’i Olaf Scholz’un başbakanlığından memnun olduğunu söylerken, yüzde 62’si ise memnun olmadığını belirtti. Koalisyon hükümetine destek de tüm zamanların en düşük seviyesinde tespit edildi.

HALKIN YÜZDE 27’Sİ MEMNUN

Ankete katılanların yüzde 65’i federal hükümetin çalışmalarından memnun olmadığını söylerken sadece yüzde 27’si hükümetten memnun olduğunu belirtti. Geçen mart ayının başında Almanya’da halkın yüzde 46’sı Scholz’un çalışmalarından hâlâ memnun olduğunu açıklamıştı. Scholz’un başbakanlığından memnun olmayanların oranı o zaman sadece yüzde 39 olarak saptanmıştı. Öte yandan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), seçmenlerin gözünde güç kazanmaya devam ediyor. Insa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre CDU/CSU yüzde 28 ile bir önceki haftaya göre bir puan daha fazla oy aldı.

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#Olaf Scholz#Almanya#Güven

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