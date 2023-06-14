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Schengen vizesinde dijital dönem

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Schengen#Vize
Schengen vizesinde dijital dönem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

Avrupa Birliği, Schengen vizelerinde dijitale geçiyor.

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AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında varılan uzlaşı internet üzerinden vize başvurusu yapma imkânı getiriyor ve mevcut vize etiketini dijital vize ile değiştiriyor. Değişiklikle vize başvuru prosedürünün daha verimli hale getirilmesi ve Schengen bölgesinin güvenliğinin arttırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’DEN BAŞVURULARI DA ETKİLEYECEK

AB, dijitale geçişle, bir vize platformu oluşturacak. Bazı istisnalar dışında Schengen vize başvuruları, tek internet sitesi olan bu platform üzerinden yapılacak ve başvurular ulusal vize sistemlerine bu platform aracılığıyla aktarılacak. Vize için gerekli tüm belgeler bu platforma yüklenecek, vize ücreti buradan ödenebilecek. Vizeyle ilgili kararlar da başvuru sahibine buradan bildirilecek. Konsolosluğa şahsen başvuru ilke olarak sadece ilk kez başvuranlar, biyometrik verileri artık geçerli olmayanlar için şart olacak. Dijital vize uygulaması AB üyeleri ve AP’nin onayının ardından Türkiye’de de devreye girecek.

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#Avrupa Birliği#Schengen#Vize

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