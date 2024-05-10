Savaşta yeni cephe: Putin Ukrayna'nın en büyük ikinci kentini almaya hazırlanıyor...

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Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile Ukrayna’da Harkiv bölgesindeki Kislovka ve Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrolleri altına aldıklarını duyurdu.

Açıklamada "Kinjal" hipersonik füze sistemleri le gerçekleştirilen saldırıda Ukrayna’nın enerji tesisleri ve askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu açıklandı ve "Ukrayna’nın askeri ürün üretme kapasitesi, Batı silahlarının ve askeri teçhizatlarının çatışma hattına sevk edilmesi önemli ölçüde azaldı." denildi.

Uluslararası ajansların geçtiği bilgilere göre Rusya'nın bölgeye yönelik saldırıları bugün de devam etti. Sabah erken saatlerde düzenlenen füze saldırısında 2 kişi yaralandı, çok sayıda ev hasar gördü.



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Batı medyası Moskova'nın savaşta yeni bir cephe açarak, Ukrayna'nın en büyük ikinci kentini ele geçirmeye hazırlandığını iddia ederken Kiev de adeta alarma geçmiş durumda.

Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Harkiv bölgesindeki çatışmaların şiddetlendiğini kabul etti. Rusya'nın saldırılarının püskürtüldüğünü duyuran Bakanlık bölgeye takviye ekiplerin gönderildiğini açıkladı.



Rusya’nın doğu Ukrayna’daki saldırıları son haftalarda yoğunlaştı. Analistler bu hamlenin Kremlin’in Batı askeri yardımının ön saflara ulaşmasından önce taktiksel kazanımlar elde etme niyetini yansıttığını öne sürüyor.

Londra merkezli Economist dergisi de Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Batı'nın askeri yardımlar konusunda gecikmesini bir avantaja çevirdiğini belirterek bölgedeki Ukrayna askerlerinin yaklaşmakta olan büyük bir Rus saldırısı için hazırlandığını yazdı.

YAZ TAARRUZU

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rus kuvvetlerinin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'da bir yaz taarruzuna hazırlandığı ve Harkiv'i ele geçirmeye çalıştığı iddialarını Ukraynalı askeri isimlerle konuştu.

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın sınır bölgelerindeki durumu daha da kötüleştirecek kaynaklara sahip olduğunu ancak Ukrayna'nın ikinci şehrini ele geçirme becerisine sahip olmadığını söyledi.