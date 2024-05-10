4 AB ülkesi daha Filistin için harekete geçti! İsrail karşı hamleye hazırlanıyor: İşte masadaki seçenekler

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İrlanda’nın resmi yayıncısı olan RTE, aralarında İrlanda, İspanya'nın da bulunduğu bazı AB üyesi ülkelerin 21 Mayıs’ta Filistin Devleti’ni tanımaya hazırlandığını yazdı.

İrlanda radyo ve televizyon ağı, 'Dublin ile Madrid arasındaki ve ayrıca Slovenya ile Malta arasındaki temaslar, ülkelerin Filistin devletini ortaklaşa tanıması amacıyla yoğunlaşıyor' diye ekledi.

İRLANDA HABERLERİ DOĞRULADI

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Michael Martin'in sözcüsü bu görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

İspanya liderliğindeki Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

Peki bu hamle ile bölgede neler değişecek?

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın bu yönde atmaya hazırlandığı adımı mercek altına alan İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Alon Liel yayınladığı makalesinde 'İspanya'nın bu aşamada Filistin Devleti'ni tanıması, Avrupa ve BM'nin genel olarak tanınmasına yol açabilecek ivmeyi ateşleyebilir' diyerek Filistin'in AB üyesi ülkeler tarafından tanınmasının yol açabileceği etkilere dikkat çekmişti.

'ULUSLARARASI KAMUOYU DESTEĞİ FİLİSTİN'İN EN BÜYÜK KAZANIMI OLDU'

Meselenin temelinde Gazze'de yaşanan 'soykırım hadisesi olduğunu' belirten Türk Alman Üniversitesi Göç Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Enes Bayraklı Hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada 'Son 7 ayda Gazze'de olup bitenler Filistin'de son 70 yılda yaşananların doğasını çok açık bir şekilde dünyaya gösterdi. Dolaysıyla uluslararası kamuoyu ezici çoğunlukla Filistin'in yanında' ifadelerine yer verdi.

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Filistinlilerin en büyük başarısının bu kamuyu desteğini sağlamak olduğunun altını çizen Bayraklı 'Filistin açısından bakacak olursak çok ağır bir insani bedel ödediler, ödemeye devam ediyorlar hala ama bunun sonucunda en önemli kazanımları bu oldu' dedi.

4 AB ÜLKESİNİ DİĞER ÜYE ÜLKELER DE TAKİP EDER Mİ?

'Diğer Avrupa devletleri tarafından çok fazla bir hareket beklemiyorum' diyen Bayraklı 'Burada ABD'nin pozisyonu önemli. ABD ise maalesef bu meselede tamamen İsrail yanlısı bir tutum takınıyor' dedi.

Filistin Devleti şu anda Avrupa Birliği'nin sekiz üyesi tarafından tanınmaktadır: Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç.

Pek çok Avrupalı devletin bu konuda ABD'yi takip ettiğine dikkat çeken Bayraklı 'Bazı istisnaları var bunun tabii Filistin konusunda İspanya ve İrlanda gibi. Dolayısıyla bu noktada ciddi bir hareketlenme beklememek lazım' dedi.

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Filistin'in 4 AB üyesi tarafından daha tanınmasının Latin Amerika'da, Afrika'da ve başka coğrafyalarda etki yaratabileceğini belirten Bayraklı, 'Filistin'in tanınması uluslararası camiada daha yüksek bir farkındalık düzeyine erişildi' dedi.

Bayraklı Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınmasının ülkenin uluslararası platformlardaki gücünü artıracağının altını çizdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell daha önce bazı AB ülkelerinin Filistin'i resmen tanımasını beklediğini söylemişti.

ALMANYA VE FRANSA NASIL BİR POZİSYON ALACAK?

'Almanya'da İsrail meselesi bir tabudur' diyen Bayraklı Berlin'in bu konudaki pozisyonunu değiştirmeye yanaşmayacağını belirtti. Fransa'nın hamlesini ise uluslararası gidişatın belirleyeceğini savunan Bayraklı şu değerlendirmede bulundu;

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'Macron yönetimi havayı koklayıp, uluslararası kamuoyu, diğer devletlerin aldığı pozisyona göre bu trende atlamak isteyebilir. Böyle bir trend görürse, buradan bir kamu diplomasi başarısını üretmek için böyle bir şeye yönlenebilir. Orada da yine tarafsızlığını güya koruyormuş gibi bir tavırla yapar bunu. Tamamen Filistin yanlısı bir tutumu Fransa'dan özellikle Macron'dan beklememek lazım.'

İSRAİL'İN HAMLESİ NE OLUR?

İsrail’in savaşın başından beri ciddi bir dezenformasyon çalışması yürüttüğünü savunan Bayraklı, Tel Aviv'in bu süreçte Filistin'i tanıyan ya da tanımaya hazırlanan ülkelere karşı lobisini kullanarak diplomatik ve iktisadi bir baskı kurmaya çalışabileceğini belirtti.