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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta ‘gizli ikinci cephe’ açıldığı artık şüphe götürmüyor. Rusya’nın 10 Ekim’den bu yana Ukrayna altyapısını hedef alan saldırıları karşısında Ukrayna tarafı da Rusya içlerinde altyapıyı hedef alan kendi saldırılarını başlattı. Üstelik Kiev ile Moskova, bu ‘gizli ikinci cephe savaşını’ afişe etmemeyi tercih ediyor.

İNSANSIZ DENİZ ARACI

Gizli savaşın bariz örnekleri geçtiğimiz hafta su yüzüne çıktı. 18 Kasım gecesi kime ait olduğu bilinmeyen bir veya birkaç insansız deniz aracı (dron) Rusya’nın Karadeniz’de petrol ihracatının kalbi sayılan Novorosiysk limanına saldırı düzenledi. Rusya’da benzer olağanüstü gelişmeleri duyuran “Mach” haber sitesi limanda meydana gelen şiddetli patlamayı, yayınladığı videoyla kamuoyuna duyurdu. Ancak ertesi gün Rus yetkililerden olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Olayın üzerinden 48 saat geçtikten sonra Rus, Kazakistan ve Azerbaycan petrolünün Karadeniz üzerinden taşımasını üstlenen Rus “Transneft” şirketi Novorosiysk limanı petrol dolum terminalinde olağanüstü hiçbir hadise yaşanmadığını duyurdu. Halbuki video görüntülerine göre limandaki petrol dolum tesisinden alevlerin göklere kadar yükseldiği gözlenmişti.

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BORU HATTI PATLADI

Rusya ile Ukrayna arasında ‘gizli ikinci cephe savaşları’ yürütüldüğünü gösteren bir başka şüpheli olay, 19 Kasım günü Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg yakınlarında meydana geldi. St. Petersburg şehri termik santrallarına doğalgaz sağlayan ve ayrıca birkaç ay öncesine kadar “Kuzey Akım-1” boru hattına gaz temin eden yüksek basınç boru hattı aniden infilak etti. Çıkan yangında alevler gökyüzüne 300 metre yükselirken söndürme çalışması iki gün devam etti.

SANTRALLAR MAZOTA GEÇTİ

St. Petersburg şehrine elektrik sağlayan santrallar ise doğalgaz yerine mazot yakıtına geçmek zorunda kaldı. Patlamayla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ilginç bir açıklama yaparak, “Doğalgaz boru hattında çıkan yangın, nedeni henüz tespit edilemeyen patlama sonrası başlamıştır” dendi. Resmi yetkililerin bu açıklaması halk tarafından “Sabotaj büyük ihtimalle Ukraynalı ajanların işi” yorumlarına yol açtı. Ukrayna’nın son olarak arkasında durduğunu dolaylı yollardan üstlendiği saldırı Kırım Yarımadası’nı Rusya’ya bağlayan Kerç Boğazı Köprüsü’nde yaşanmıştı. 8 Ekim tarihinde köprü üzerinde meydana gelen patlama, ulaşımı bir aylığına kesmişti.

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KİEV’DE TARİHİ MANASTIRA BASKIN

Ukrayna güvenlik servisi dün yaptığı açıklamada Rus ajanlarının “faaliyetleri” şüphesiyle başkent Kiev’deki tarihi bir Ortodoks manastırına baskın düzenlediğini duyurdu. 11’nci yüzyıldan kalma Kiev Pechersk Lavra manastırı, kent merkezinin güneyinde yer alıyor ve UNESCO Dünya Mirası listesinde. Savaş öncesi Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olan manastır, Rusya’nın işgali sonrasında Moskova Kilisesi’nden ayrılmıştı. Ukrayna SBU güvenlik servisi, Rus güvenlik güçlerinin Ukrayna’daki yıkıcı faaliyetlerine karşı koyma çalışmalarının bir parçası olarak operasyonun düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada baskının manastırın Ruslar tarafından sabotaj ve istihbarat gruplarını saklamak ya da silah depolamak için kullanılmadığından emin olmak için düzenlendiği belirtildi.