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Savaşın gölgesinde ayrımcılık

#Ukrayna#İşgal#Afrika Kökenli
Savaşın gölgesinde ayrımcılık

Ukrayna’daki Rus işgalinden kaçanlar arasında bulunan Afrika kökenli öğrencilerin Polonya’ya geçmelerine izin verilmedi. Bazı Asya kökenliler de sınırdan geri itildi.

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Polonya sınırında ‘önce Ukraynalılar’ politikasının uygulandığını iddia eden birçok öğrenci, Ukrayna’dan çıkışlarına izin verilmediği için sınırda beklediklerini aktaran mesajları sosyal medya platformlarında paylaştı. Bazı öğrenciler ise sınırı geçmek isteyen Afrikalı öğrencilere Ukraynalı sınır güçlerinin silah doğrulttuğunu gösteren videolar yayımladı.

TRENE BİNDİRMEDİLER

Bir videoda birkaç silahlı Ukraynalı polis memurunun bir tren istasyonunda bir grup Afrikalının trene binmesini engelliyordu. Bir başka videoda ise Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir grup Afrikalıyı, Ukraynalı sınır muhafızları silahlarıyla engelledi. Lviv’den kaçan Bangladeşli bir işinsanı Ranab das Gupta, kendisi ve diğer yabancıların Polonya sınırına yaklaştıklarında kenara çekildiklerini söyledi. Gupta, kendisinin ve arkadaşlarının otobüse bindiğini ancak birkaç dakika sonra araçtan inmeleri ve sınır kontrol bölgesine yürümeleri talimatı verildiğini belirtti. Ayrımcılığa tepki gösterdi.

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NİJERYALI BAKAN DEVREDE

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ise konuyu yakından takip ettiğini belirtirken endişelerini Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba’ya ilettiğini kaydetti. Paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Birçok kişi “Savaştan kaçışta bu ayrımcılık insanlık suçudur” ifadesini kullandı.

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