‘Savaşa hazır olun’ rehberi

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RUSYA ile Ukrayna, 2014’ten bu yana en ciddi krizini yaşarken Kiev yönetimi halka olası savaşa karşı rehber yayınladı. Ukrayna Enformasyon ve Savunma Bakanlıkları’nın birlikte yayınladığı kitapçıkta, olağanüstü hal ve savaş durumunda halka neler yapmaları gerektiğine dair öneriler yer alıyor.

ACİL DURUMA HAZIRLIK

14 sayfadan oluşan kılavuzda Ukrayna devletinin halkının savunmaya muktedir olduğu vurgulanırken bir hava saldırısına karşı halktan önceden en yakın sığınağın nerede olduğu, en kısa yoldan nasıl gidileceğini öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuluyor. Her ailenin acil durum valizi hazırlaması gerektiği ve bunun içine konserve türü dayanıklı gıda maddeleri, birkaç gün yetecek su, kişinin kimliğini ispatlayacak belgeler ve ilk yardım için kullanılacak ilaçları hazırlaması öneriliyor. Genel önlemlerde elektriklerin kesilmesi durumunda evlerde jeneratör gibi alternatif enerji kaynağının önceden hazırlanması ve merkezi ısıtmanın kesileceği öngörüsüyle sobaların hazır tutulması da tavsiye ediliyor.

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Savaşa hazırlık rehberinde ferdi tedbirler bölümünde sivillerin katiyetle yapmamalı gerekenlere de yer verildi. 7 yasak şöyle sıralandı:

- Sokakta silah sesleri duyduğunuzda pencerelere kesinlikle yaklaşmayın.

- Çatışmaları yakından izlemeyin, sokağa çıkarak konum değiştirmeyin.

- Silahlı kişilerle konuşmayın, tartışmayın. Onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeye kalkışmayın.

- Silah veya silaha benzer cisimleri elinize almayın. Yanınızda taşımayın.

- Terk edilmiş silahları elinize almayın.

- Patlamamış bomba veya benzer mühimmat gördüğünüzde kurcalamayın.

- Askeri üniformayı anımsatan kıyafetler kullanmayın.

ABD’Lİ DİPLOMAT AİLELERİNE ‘ÇIKIN’ EMRİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’da bulunan Amerikalı diplomatların ailelerine hafta başında ülkeden ayrılma talimatı verdiği belirtildi. Amerikan Fox News’a konuşan bir yetkili, gelecek haftadan itibaren Ukrayna’daki ABD vatandaşlarına da tarifeli uçuşlarla ülkeden ayrılma tavsiyesinde bulunucaklarını söyledi.