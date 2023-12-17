Savaş en kanlı aşamaya girdi... Hamas Gazze'yi ölümcül bir labirente çevirdi

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İsrail ordusunun Gazze'deki ölü sayısı 2014'teki kara saldırısındaki ölü sayısının neredeyse iki katı oldu.

IDF'nin verdiği kayıplardaki artış ve bölgeden gelen haber savaşın en kanlı aşamasına girdiğine işaret ediyor.

İsrail'i şaşkına çeviren ve Hamas'ın çöküşün eşiğine geldiği yönündeki resmi çizgisine büyük bir soru işareti koyan haber Gazze Şehri'nin Şucaiye mahallesinden geldi.

Buradaki Hamas pususunda aralarında bir Albayın da bulunduğu 10 İsrail askeri öldürüldü.

Öldürülen Albay kara operasyonu boyunca hayatını kaybeden en rütbeli subay olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL BİR HAFTADA İKİ BÜYÜK ŞOK YAŞADI

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İsrail'de adeta deprem etkisi yaratan bu haberin yankıları devam ederken bunu Cuma günü başka bir şok izledi; İsrail ordusu, düşman sandığı üç İsrailli esiri öldürdüğünü itiraf etti.

Peki Gazze'de gerçekte neler oluyor? Gazze'deki mücadele tarlaları ve sahilleri fethetmekten ziyade İsrail'in ilan ettiği hedef Hamas'ı yok etmek olduğu için kentleri ele geçirip onları kontrolü altında tutmayı gerektiriyor.

Şehirlerin dar sokaklarında savaşmak, savaşmanın en zor yollarından biri olarak biliniyor.

BİRİNCİ AŞAMADA KIRSAL BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Kara operasyonunun ilk aşamasında İsrail ordusu, büyük bir savunma oluşturmaya uygun olmayan tarım arazileri ve köylerden geçerek açık alanda ilerledi.

Hamas IDF unsurlarını yavaşlatmak için gerilla tarzında hareket ederek İsraillileri anında durdurmak için hiçbir çaba harcamadan vur-kaç saldırıları gerçekleştirdi.

İKİNCİ AŞAMADA KENTLER KUŞATILDI

İkinci aşama, İsrail güçlerinin önce Gazze Şehri'nin, ardından da geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Han Yunus'un banliyölerine ulaşmasıyla başladı.

Yoğun Hamas ateşi beklentisiyle yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerleyen IDF, bu iki kentin kuşatılmasını tamamladı.

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EN KANLI AŞAMA: KENTLERİN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK

İsrail'in bu haftaki sahadaki eylemleri, İsrail ordu liderliğinin, ilan ettiği Hamas'ı yok etme hedefine ulaşmanın tek yolunun şu anda kuşatılmış olan Gazze Şehri ve Han Yunus'taki bölgeleri ele geçirmek, tutmak ve kontrol etmek olduğunu anladığını güçlü bir şekilde gösteriyor.

Bu muhtemelen haftalarca sürecek ağır şehir savaşları gerektirecek ve her iki tarafta da çok daha büyük kayıplar yaşanacak.

İsrail'den gelen haberler bunu kanıtlar nitelikte. İsrailli askeri uzmanlar, Hamas'ın Gazze sokaklarını ölümcül bir labirente dönüştürdüğünü belirtiyor.

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Hamas'ın elinde el bombalarıyla donatılmış insansız hava araçlarından, güçlü ikiz patlayıcılara sahip tanksavar mühimmatına kadar çeşitli silahlar var.

Tüneller ise İsrail'in tüm çabalarına rağmen Hamas'ı tam anlamıyla abluka altına alamamasını sağlıyor. Bunun için bir dizi adım atan İsrail bugüne kadar hedefine ulaşabilmiş değil.

Askerlerin yer altına gönderilmesine yönelik girişim Hamas'ın bubi tuzakları ile felaketle sonuçlandı ve yüksek komuta bu yaklaşımdan vazgeçti.

Daha sonra tünelleri deniz suyuyla doldurma fikri gündeme geldi. Bu yöndeki denemesinin başarılı olduğunu iddia edildi ancak henüz tüm tünelleri etkileyecek bir girişimin gerçekleşmediği bildirildi.

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İsrail'in 'Hamas'ı yok etme' hedefini hayata geçirebilmesi için ağır kayıplar vermesine neden olan kent savaşını sürdürmesi gerekiyor.

Ancak Tel Aviv'i burada bir ikilem bekliyor; Kayıplar askeri operasyonun devamına verilen desteğin azalmasına yol açabilir.

Başka bir deyişle kent savaşında verilecek ağır kayıplar sonrası İsrail'de savaşı durdurma yönündeki çağrılar, savaşın devam etmesi yönündeki çağrılardan daha yüksek sesle duyulabilir.