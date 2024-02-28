Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Savaş alanında ortaya çıktı... Ukrayna birlikleri UFO'yu saniye saniye filme aldı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

İki tarafında kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş bu sefer çatışma bölgesinden gelen bir görüntü ile gündemde.

Çatışma bölgesinde keşif uçuşu yapan Ukrayna askerleri bir UFO ile karşılaştı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve bu görüntüler kısa sürede viral oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, görüntüler Ukrayna'nın 406'ncı Taburu'nda görev alan askerler tarafından kaydedildi.

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'Disk şeklindeki UFO, Ukrayna ordusu tarafından savaş bölgesinde filme alındı' başlıklı haberde 'Nesnenin boyutu, yüksekliği ve şekli bir sır olarak kalırken, drone'un kendi yüksekliği, görünen nesnenin 30 mil (46 kilometre) uzakta büyük bir araç olabileceğini gösteriyor' denildi.

Söz konusu görüntülerde askerlerden biri, nesnenin 'kesinlikle bir UFO' olduğunu beyan ediyor.

'Unidentified Flying Object'in (tanımlanamayan uçan nesne) kısaltması olan UFO, bilimsel bir açıklama getirilemeyen objeler için kullanılıyor. ABD hükümeti ise UFO'lar yerine resmi olarak Unidentified Aerial Phenomena'nın (Tanımlanamayan Hava Fenomeni) kısaltılması olan UAP'ı kullanıyor.

Ancak bunun Fata Morgana etkisinin bir sonucu ortaya çıktığını belirtenlerin sayısı da az değil.

Adını Kral Arthur efsanesindeki bir büyücüden alan serap, daha yüksek rakımdaki sıcak hava katmanı ve daha alçaktaki soğuk hava katmanının, havadaki yansımalarını yaratacak şekilde ışığı kıran veya büken bir 'atmosferik kanal' oluşturmasıyla meydana gelir.

Görüntülerin viral olmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı bu duruma dikkat çekti.

Ancak 406. Tabur'un UFO videosunun büyük bir su kütlesinin yakınında kaydedilip kaydedilmediği belli değil.

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Ek olarak, Fata Morgana hem karadan hem de denizden görülebilse de havacılık güvenliği uzmanları, 406. UFO'nun Ukrayna üzerinde tespit ettiği kadar statik ve hareketsiz bir fenomen örneğini görmenin nadir olduğunu belirtti.

Söz konusu videodan, kızılötesi görüntülerin, kameranın çalışması sırasında oluşan hataları düzelterek görüntü kalitesini artırmak için tasarlanmış bir yazılım özelliği olan 'düz alan düzeltme' (FCC) modunda olduğu anlaşılıyor.

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Drone üreticisi DJI'ın bir sözcüsü İngiliz gazeteye bir ekipman hatasının meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Sözcü, 'Paylaştığınız görüntülerde bir hata mesajı olduğunu fark ettik; Sol üst köşedeki kırmızı çubuk' dedi.