Satan-2 alarmı... ABD, Rus füzelerini böyle durduracak

Haberin Devamı

Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Moskova'dan gelen son hamle ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rusya'nın sonbaharda ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzelerini test edeceği belirtiliyor.

Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin Satan 2 adı verilen füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Haberin Devamı

ABD SATAN-2'Yİ NASIL DURDURACAK?

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde start verdiği ve yaklaşık 200 milyar dolara mal olan savunma sistemi Rus füzelerini durdurabilir.

'ABD'nin 200 milyar dolarlık projesi Putin'in füzelerini yeryüzünden silebilir' başlıklı habere göre, sistem üç ana unsurdan oluşuyor.

Kara bazlı önleme füzeleri sistemin en hayati öğelerinden biri. ABD genelinde konuşlandırılmış en az 44 adet kara bazlı önleme füzeleri sistemi olduğu düşünülüyor.

ABD füze savunma ajansı, bu sistemin 19 testin 11'inden başarı ile geçtiğini belirtiyor.

Gözden Kaçmasın Küresel silahlanma 2021’de rekor kırdı Haberi görüntüle

Savaş gemilerine yerleştirilen bir füze savunma sistemi olan Aegis RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3), RIM-174 Standard Missile-6 (SM-6) ve Aegis muharebe sisteminden oluşmaktadır.

Dünyanın en gelişmiş savaş sistemi olarak kabul edilen Aegis'e Donanma kruvazörleri ve muhripleri ev sahipliği yapıyor. Sistem son teknoloji radarları kullanıyor.

ABD'nin füzelere karşı korunmasında kilit öneme sahip olan THAAD, atmosferin üst kısmında ve atmosfer dışında gelen füzelere karşı koyan yer tabanlı önleme füzeleri kullanıyor.

Sistem bugüne kadar 15 defa test edildi ve testlerden başarı ile geçti. ABD'nin yedi THAAD bataryası olduğu ve bunların üçünün Pasifik Okyanusu'nda konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.