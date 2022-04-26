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Küresel silahlanma 2021’de rekor kırdı

#Silahlanma#Askeri Harcamalar#NATO
Küresel silahlanma 2021’de rekor kırdı

Pandemiye rağmen dünyada askeri harcamalar hiç olmadığı kadar arttı.

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yeni raporuna göre, ulusların toplam askeri harcamaları 2021 yılında ilk kez 2 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Harcamalar, 2021’de bir yıl öncesine göre yüzde 0.7 artışla 2.1 trilyon dolar oldu. Fransız AFP’ye konuşan SIPRI uzmanı Diego Lopes da Silva, “Bu, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek değer” dedi.

ABD ZİRVEDE

Rapora göre, NATO üyesi sekiz ülkede askeri harcamalar gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2’sini aştı. Lopes da Silva, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa’da askeri harcamaların artmaya devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ordusuna 801 milyar dolarla en çok para ayıran ABD’yi 293 milyar dolarla Çin izledi. Bu arada Çin’in askeri harcamaları 27’nci kez üst üste artış gösterdi. İran’ın askeri harcamaları da son 4 yılda ilk kez arttı.

RUSYA BEŞİNCİ

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Rusya’nın askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 2.9 artarak 65.9 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Savunma harcamaları Rusya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4.1’ini oluşturdu. Rusya, en fazla askeri harcama yapan beşinci ülke olarak kayıtlara geçti. Lopes da Silva’ya göre, yaptırımlar yüzünden Rusya’nın askeri harcamalarını aynı seviyede sürdürmesi zor görünüyor.

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#Silahlanma#Askeri Harcamalar#NATO

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