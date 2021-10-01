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Davanın odağındaki sahte faturalardan suçlu bulunmayan ancak seçim kampanyasında yasal sınır olan 22.5 milyon Euro’yu aşması nedeniyle suçlanan Sarkozy’ye, bir yıl ev hapsi verildi. Avukatı Thierry Herzog kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Cezanın kesinleşmesi halinde Sarkozy’ye elektronik kelepçe takılacak. İddianamede Sarkozy’nin seçim kampanyasının maliyetinin en az 42.8 milyon Euro olduğu belirtilmişti.

FRANSA İKİYE BÖLÜNDÜ

Mahkeme kararı Fransız siyasetini böldü. Cumhuriyetçiler (LR) eski cumhurbaşkanına tam destek verirken, sol kanat karardan memnun. Yeşiller (EELV) Ulusal Sekreteri Julien Bayou, “Seçilmek için hile yaptı. Bu ülkede cezasızlık yok” dedi.



Bu karar, görev süresinde Türkiye-AB ilişkilerine ağır darbe indirmesiyle hatırlanan Sarkozy hakkındaki ilk yargı kararı değil. Sarkozy geçen martta, “telekulak” olarak bilinen davada, yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak bu kararı da temyize götürmüştü.