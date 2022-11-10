‘Sarık düşürme’ İran isyanının sembolü oldu

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İran’da 13 Eylül’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından başörtüsü kuralına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ikinci ayına yaklaşıyor. Kadınların gösterilerde başörtülerini çıkarması ve gençlerin İran sokaklarında karşılaştıkları mollaların sarıklarını düşürmesi ise “Kadın, hayat, özgürlük” sloganlı gösterilerin sembolü haline geldi.

İKTİDARI DEVİRME MESAJI

Yolda gördükleri mollaların sarıklarını düşürerek bu anları cep telefonlarına kaydeden eylemcilerin bu hareketi, kısa sürede akıma dönüştü. TikTok, Instagram ve Twitter gibi birçok sosyal medya platformunda gençlerin mollaların sarıklarına vurarak düşürdükleri videolar paylaşılıyor. Gençler arasındaki bu eylem, İran’daki dini rejime referansla iktidarı düşürme mesajı olarak algılanıyor. Uzmanlar, kadınların yanı sıra erkeklerin de yoğun olarak katıldığı gösterilerde “herkes için özgürlük” vurgusunun yapılmasının, ülkedeki farklı etnik ve dini grupları baskı rejimi olarak görülen İran yönetimi ve onun sembollerine karşı birlikte hareket etmeye sevk ettiği görüşünde.

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BİNLERCE TUTUKLU

Protesto gösterilerinin çok sayıda ölü ve tutuklu olmasına rağmen devam ediyor olması da diğer dikkat çekici unsurlardan biri. Uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre protestolarda ölenlerin sayısı 300’ü aşarken, yaklaşık 15 bin kişinin de tutuklu olduğu belirtiliyor. Ülkede 2019’da akaryakıt fiyatlarına zamların ardından da protesto dalgası baş göstermiş ancak rejim isyanı kontrol altına almıştı.

TUTUKLU EYLEMCİLERE İDAM CEZASI İDDİASI

İran’da muhafazakârların ağırlıkta olduğu 290 sandalyeli parlamentoda 227 milletvekilinin bazı tutuklu göstericilere idam cezası verilmesi yönünde karar aldığı belirtiliyor. İran başyargıcı Gulam Hüseyin Mohseni-Ejei, Yüksek Yargı Konseyi toplantısında parlamentonun talebini kabul ettiğini ve bazı protestocuların kısas ilkesi ya da kısas yasası uyarınca idam edilebileceğini söyledi. İran’da gösterilerde tutuklu 15 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.