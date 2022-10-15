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İran’daki isyan Z kuşağının eseri

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#İran#Protesto#Mahsa Amini
İran’daki isyan Z kuşağının eseri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

İranlı gençleri mercek altına alan BBC, bu kesimin rejime yönelik protestolarda önemli bir bedel ödediğini aktardı.

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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesine tepki olarak 16 Eylül’de başlayan isyan ateşi dinmiyor. Başta Kürt kökenlilerin yoğun yaşadığı vilayetlerde ve kadınların öncülüğünde başlayan protestolar, kısa sürede rejim karşıtı bir hâl aldı. Son isyan dalgasını geçmiştekilerden farklı kılan en önemli şey, lise ve üniversite öğrencilerinin gösterilere yoğun katılımı oldu.

BÜYÜKLERİ YAPAMADI

İran’daki ‘Z kuşağını’ mercek altına alan İngiliz BBC, bu kesimin protestolarda önemli bir bedel ödediğini aktardı. Habere göre, ebeveynleri ile büyükanne ve büyükbabalarının sistemi içeriden değiştirme çabaları başarısız olan ülkenin yeni nesil kadın ve kız çocukları aracılığıyla, gösteriler daha önce hiç olmadığı kadar yayıldı.

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‘YEMEK BİLE YEMEDİ’

Protestolar sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden 22 yaşındaki TikTok fenomeni Hadis Necefi, İran’daki değişim için bedel ödeyen gençlerden sadece biriydi. BBC’ye verdiği röportajda Hadis, “Birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, her şeyin daha iyi olduğunu göreceğiz” diye konuşmuştu. Hadis’in ailesi ise hayatını kaybettikten sonra yaptığı açıklamada, “Eve aç geldi ama Mahsa Amini protestolarına katılmak için yemek yemeden dışarı çıktı. O sırada yaşamını yitirdi. Aç öldü” diyerek genç kızlarının değişim arzusunu dile getirdi.

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#İran#Protesto#Mahsa Amini

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