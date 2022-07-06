Santralda yakıt bitti KKTC karanlıkta kaldı

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12 saati aşan ve hayatı felç eden elektrik kesintileri önceki gün başladı. Turizm mevsimi ve bayram tatili öncesine denk gelen kriz nedeniyle birçok işletme çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Üstel, elektrik temin eden iki santralden kamuya ait Girne Teknecik’teki santralın yakıt yetersizliği nedeniyle devre dışı kaldığını, şirket hakkında hukuki işlem başlattıklarını söyledi. Teknecik santralının devre dışı kalması sonrasında Kıbrıs Rum yönetiminden elektrik alınıyor, ancak ihtiyaç karşılanamıyor.