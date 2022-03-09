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Şampiyonlar cephede

#Boksörler#Ukrayna#Savaş
Şampiyonlar cephede

Ukrayna’da Rus işgaline karşı cephede savaşan siviller arasında dünyaca ünlü boksörler de bulunuyor. Eski ağır sıklet boks şampiyonu Vladimir ve Vitali Kliçko kardeşlerin ardından iki şampiyon boksör daha orduya katıldıklarını açıkladı.

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Ukrayna’da her ikisi de eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu olan Vladimir ve şu anda Kiev Belediye Başkanı olan Vitali Kliçko kardeşlerin ardından, iki eski dünya şampiyonu boksör daha Rusya’ya karşı savaşa katılacaklarını açıkladı. Tüy sıklette dünya şampiyonu olan 34 yaşındaki Vasiliy Lomachenko ve ağır sıklet şampiyonu Oleksandr Usyk da silahlanarak Rus güçlerine karşı direnişe katıldı.

Şampiyonlar cephede


Amerikan CNN’e konuşan Vitali Kliçko, “Rus ordusunun ne kadar güçlü olduğuna bakmıyoruz, savaşmaya hazırız. Vatanımız ve ailelerimiz için ölmeye hazırız çünkü burası bizim yuvamız. Burası bizim geleceğimiz ve birileri gelip geleceğimizi bizden çalmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlar cephede

Kliçko kardeşlerin aksine aktif boks kariyerleri devam eden Lomachenko ve Usyk de cephedeki yerlerini aldı. İşgalin ilk günlerinde Ukrayna’yı terk eden Vasiliy Lomachenko, ardından silahlı mücadeleye katılmak için ülkesine geri döndü. Lomachenko, kişisel Facebook sayfasında askeri üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak, Belgorod-Dinyester Bölgesel Savunma Taburu’na kaydolduğunu belirtti.

Şampiyonlar cephede

‘ÜLKEM ŞAMPİYONLUK KEMERİNDEN ÖNEMLİ’

Oleksandr Usyk de Kiev Bölgesel Savunma birliklerine katıldığını açıkladı. 35 yaşındaki Usyk, “Ringlere tekrar ne zaman adım atacağımı gerçekten bilmiyorum ama ülkem ve şerefim benim için şampiyonluk kemerinden daha önemli” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar cephede

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