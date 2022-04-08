Salmonella krizi büyüyor: Belçika ünlü çikolata markasının ruhsatını iptal etti

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü İtalya merkezli Ferrero çikolata üreticisinin ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda söz konusu çikolataların Ferrero şirketinin Belçika’nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklandı. Belçika, şirketin Arlon şehrindeki fabrikasında üretilen ve yaklaşan Paskalya bayramında çok yüksek tüketime sahip yumurta şeklindeki çikolataların içinde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından, şirketin üretim ruhsatını iptal etti. Belçika Sağlık Bakanı David Clarinval konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu tür kararları almak kolay değil, ancak günün koşulları bunu gerektiriyor” dedi.

FERRERO HATASINI KABUL ETTİ



Dünyaca ünlü çikolata üreticisi Ferrero, hatasını kabul ettiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Arlon şehrindeki fabrikamızdaki 2 depomuzun filtrelerinden 1'inde 15 Aralık’ta salmonella bakterisinin bulunması olayı iletişim sıkıntısı nedeniyle bilgi eksikliğine sebep oldu” ifadelerine yer verildi. Belçika'da üretim ruhsatını iptal ettiği Ferrero'dan piyasadaki ürünlerini geri çekmesini istedi.