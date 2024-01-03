Salih El Aruri suikastı sonrası İsrail alarma geçti... Tel Aviv ABD'yi resmen 'bypass' etmiş!

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Gazze'de savaş sürerken Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen patlama haberi Ortadoğu'daki tansiyonu zirveye çıkardı.

Patlama, Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak da bilinen Dahiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Kısa süre içinde patlamanın bir drone saldırısı neticesinde meydana geldiği ve İsrail'in bölgedeki Hamas üyelerini hedef aldığı ortaya çıktı.

Saldırıda Hamas'ın iki numaralı ismi Salih El Aruri'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, hedefli suikastların Lübnan topraklarında hoş görülmeyeceğini ve bir karşılığı olacağını söyledi.

HAMAS REHİNE GÖRÜŞMELERİNİ DONDURDU

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Hamas, suikastı protesto etmek için rehine görüşmelerini dondurdu.

Hamas şefi İsmail Haniye, suikastın 'terörist bir eylem' olduğunu, Lübnan'ın egemenliğinin ihlali ve İsrail'in Filistinlilere karşı düşmanlığının genişletilmesi olduğunu söyledi.

İSRAİL BASINI: TEL AVİV ABD'YE ÖNCEDEN BİLGİ VERMEDİ

Walla haber sitesinde adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkilinin aktardığına göre, İsrail, saldırı hakkında ABD'ye önceden bildirimde bulunmadı.

İsrailli bir yetkili, İsrail'in ABD'ye haber vermediğini ve saldırı sürerken Biden yönetimine haber verdiğini haber sitesine doğruladı.

Hizbullah Medya İlişkileri Ofisi tarafından 25 Ekim 2023'te yayınlanan bu fotoğrafta, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah (sağda), Filistin İslami Cihadının merkezi başkanı Ziad el-Nakhaleh ve Hamas başkan yardımcısı Salih el ile görüşüyor...

İsrail'in bu hamlesi Washington - Tel Aviv hattındaki fikir ayrılığının geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Gazze'deki savaşın ilk günlerinden bu yana Biden yönetimi, çatışmanın genişlemesini önlemeyi en önemli dış politika hedefi olarak belirledi.

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İsrail'in son hamlesi Washington’ın bu politikasına da darbe indirdi.

Ortadoğu Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacılarından Randa Slim, El Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin bu çabaları karmaşık hale getirdiğini söylüyor.

İSRAİL YÜKSEK ALARMA GEÇTİ

İsrail medyasına isimsiz olarak konuşan İsrailli yetkililer, bir çeşit tepki beklediklerini, bu yüzden alarm seviyelerini yükselttiklerini ve bu tepkinin protestolardan saldırılara, uzun menzilli roketlere kadar her şey olabileceğini söylüyor.

AFP'ye göre, İsrail ordusu, saldırının ardından her türlü senaryoya hazır olduğunu söyleyerek Gazze Şeridi'ndeki savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği korkusunu artırdı.

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Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde görev alan Rami Khouri'ye göre, bu suikast Hamas'a büyük bir darbe indirmedi.

Al Jazeera'ya konuşan Khouri 'Hamas, Hizbullah ve bunun gibi gruplar bu adamların muhtemelen öldürüleceği beklentisiyle kurulmuş durumda. Bunu söylemek tuhaf ama amansız bir düşmanla karşı karşıya olduklarını biliyorlar ve kararlılar. Ölmekten korkmuyorlar' dedi.

Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye (sağda), yardımcısı Salih el-Aruri ile el sıkışırken...

57 yaşındaki El Aruri, grubun silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi.

NETANYAHU ONU 'ÖLDÜRMEKLE' TEHDİT ETMİŞTİ

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İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da sürgünde yaşıyordu. 7 Ekim'de savaş başlamadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu onu öldürmekle tehdit etmişti.

HAMAS - HİZBULLAH İLİŞKİLERİNDE KİLİT BİR ÖNEME SAHİPTİ

Khouri'ye göre, El Aruri Hamas içinde çok saygı görüyordu ve Hizbullah, İran ve Hamas arasındaki bağların kurulmasında etkiliydi.