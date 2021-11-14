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Salgının merkez üssü değişti... Avrupa'da alarm!

#Koronavirüs#AVRUPA#DSÖ
Salgının merkez üssü değişti... Avrupada alarm

Koronavirüs salgını alınan tüm önlemlere ve aşılama kampanyalarına rağmen yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada artan vaka ve ölüm sayılarının Avrupa'da tavan yapmasıyla birlikte kıta salgının yeni merkez üssü haline geldi. DSÖ ise konuyla ilgili ciddi uyarılarda bulundu.

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Avrupa’da yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları sebebiyle bölge, Orta Asya ile birlikte salgının merkez üssü haline geldi. Kış soğuklarının başlamasıyla dördüncü dalga endişesi taşıyan ülkelerden Almanya, Avusturya ve Hollanda, salgın kısıtlamalarından bazılarını tekrar yürürlüğe koydu.

Fransa ise üçüncü aşıyı, 65 yaş ve üstünde 1 Aralık’tan itibaren zorunlu tutacak. DSÖ Avrupa Bölgesi yetkilileri ise vaka sayılarının yükselmesinde iki neden öne sürüyor: Yetersiz aşılama ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi yaptığı uyarıda, virüsün, Avrupa ve Orta Asya’da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirterek Ekim ayı içinde Avrupa’da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını kaydetti. DSÖ Avrupa Bölgesi 4 Kasım tarihli açıklamasında “Geçen hafta (Ekim’in son haftası) Avrupa ve Orta Asya, küresel olarak tüm vakaların yüzde 59'unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48'ini oluşturdu. Kümülatif olarak, şu anda Avrupa Bölgesinde Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika'nın toplamından daha fazla vaka (78 milyon) bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Salgının merkez üssü değişti... Avrupada alarm

MASKE KULLANIMI YÜZDE 95’E ULAŞIRSA 188 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

DSÖ Avrupa Bölgesi, güvenilir buldukları istatistiki öngörüye göre, 2022’in Şubat ayında yarım milyon insanın virüse yenik düşerek hayatını kaybedeceğini vurguladı. Sayıların hızla yükselmesinde yetersiz aşılama ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi olduğu ifade edildi.

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Avrupa ve Orta Asya'da bazı ülkelerin yüzde 70 aşı oranına ulaşırken bazı ülkelerin ise yüzde 10’da kaldığını ifade eden DSÖ Avrupa Bölgesi, maske kullanımının yüzde 95’e ulaşması halinde 2022’de 188 bin kişinin hayatının kurtulacağını ifade etti.

Salgının merkez üssü değişti... Avrupada alarm

KISITLAMA GETİREN ÜLKELER

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkenin kısmi olarak Kovid-19 kısıtlamasına gireceğini belirterek 3 hafta boyunca kısıtlamanın etkin olacağını belirtti. Almanya’da bar, restoran, sinema ve kuaförlere Pazartesi’nden itibaren sadece aşı olanlar veya Kovid-19 geçirenler alınacak. Fransa ise 1 Aralık itibariyle 65 yaş ve üstü kişilerde üçüncü doz aşıyı zorunlu hale getirdi.

Almanya’da son üç günde 50 bin 377, 48 bin 184 ve 35 bin 276 yeni vaka raporlandı. İngiltere’de ise son üç gün boyunca yaklaşık 41 bin ile 38 bin arası yeni vaka açıklandı. Rusya son üç günlük dönemde günde yaklaşık 40 bin yeni vaka açıkladı.

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#Koronavirüs#AVRUPA#DSÖ

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