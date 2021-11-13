Rusya'dan şaşırtan karar! Aşısızlara yasaklanıyor...

Bildirilen günlük ortalama yeni ölüm sayısı açısından dünyadaki en yüksek ülkelerden biri olan Rusya koronavirüsle mücadele kapsamında şaşırtan bir uygulama başlatmayı planlıyor...
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Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde koronavirüsün yayılmasını durdurmak için kurulan bir görev gücü, aşı olduklarını gösteren QR kodu olmayan kişilere dikkat çekici bir yasak uygulamayı planlıyor...
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Vaka sayılarında ve ölüm oranlarında peş peşe acı rekorlar kıran ülkenin birçok bölgesinde QR kod sistemi aracılığıyla kısıtlamalar getirdi.
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Halka açık mekanlar artık yalnızca aşılanmış, koronavirüs testi negatif olan veya yakın zamanda koronavirüs atlatan insanlara açık.
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İnsanlar söz konusu yerlere sadece ellerindeki QR kodu göstererek girebiliyor.
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Bazı bölgeler bu kısıtlamalarla yetinmeyip ayrıca 60 yaş üstü için de aşıların zorunlu olduğunu duyurdu.
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Ülkede pandemi ile mücadele kapsamında peş peşe kararlar alınırken Yevgeny Uryupin ismindeki bir kullanıcı tarafından Instagram hesabından bir öneride bulundu ve aşı olmayanlara alkol satışının yasaklanmasını istedi.
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Uryupin, içki yasağının insanları aşı olmaya teşvik edebileceğini ve onları daha az alkol tüketmeye motive edebileceğini söyledi.
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Vesti.ru'nun bildirdiğine, yerel yetkililer de alkol almaktan hoşlanan toplum üyeleri için bu yasağın etkili olabileceği kanaatinde.
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Planlanan yasak uygulanmaya başladığında insanlar alkol alırken de QR kodlarını kullanmak zorunda kalacak
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Ülkede Rus üretimi Kovid-19 aşısından birinin iki dozunu ya da tek dozluk Sputnik Light aşısı yaptırıp sertifika alanlar, devletten QR kod temin edebiliyor.
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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son bir günde virüsten ölenlerin sayısı 1235 artarak 252 bin 926’ya, iyileşenlerin sayısı 33 bin 645 artışla 7 milyon 720 bin 962'ye ulaştı.
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Son 24 saatte 40 bin 123 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 992 bin 595’e çıktı.
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Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, bugüne kadar 63 milyondan fazla kişi Kovid-19'a karşı tam aşılandı.
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 61 bölgede Kovid-19 kaynaklı hastalıkların artış gösterdiğini belirterek, ülkede geçen hafta yarı kapanmaya gidilmesi sonrasında olumlu sonuçlar gözlendiğini kaydetti.