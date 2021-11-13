Rusya'dan şaşırtan karar! Aşısızlara yasaklanıyor...

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son bir günde virüsten ölenlerin sayısı 1235 artarak 252 bin 926’ya, iyileşenlerin sayısı 33 bin 645 artışla 7 milyon 720 bin 962'ye ulaştı.