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Saldırı sonrası Putin'den sert mesaj! 'Hiçbir suç cezasız kalmayacak'

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#Ukrayna#Belgorod#Rusya
Saldırı sonrası Putinden sert mesaj Hiçbir suç cezasız kalmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 16:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod şehrine yapılan saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi. Putin "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi’nin 2’nci kliniğini ziyaret etti. Putin burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi. 

Moskova’da bulunan Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi’nin 2’nci kliniğini ziyaret eden Putin, “Belgorod'da az önce yaşananlar elbette bir terör eylemidir. Neden mi? Çoklu fırlatma roket sisteminden ateş ettiler, MLRS. Bu silahlarla şehrin tam merkezinde, insanların yeni yıl öncesi yürüyüş yaptığı yerde saldırdılar. Sivil halka yönelik hedefli bir saldırı. Elbette bu bir terör saldırısıdır; başka bir şekilde adlandırılamaz” dedi.

'HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK'

Putin ziyaret sırasında ayrıca "Saldırıları yoğunlaştıracağız, sivillere karşı işlenen hiçbir suç cezasız kalmayacak, bu kesin." dedi.

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24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumartesi günü gerçekleşen bu saldırı, Moskova yönetiminin Ukrayna şehirlerine geniş çaplı bir saldırı başlatmasının ardından geldi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehrine Cumartesi düzenlenen füzeli saldırısı ile ilgili güncel bilgiler aktararak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Belgorod şehrine yapılan yoğun füze saldırısı sonrası 24 kişi hayatını kaybetti” dedi. Gladkov yaralı olan 108 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, durumu ağır 25 yaralının ise tam donanımlı hastanelere sevkleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Geçtiğimiz hafta da Rusya, Ukrayna'ya İHA ve füzelerden oluşan geniş çaplı bir saldırı düzenlemişti. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya’ya gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 16 kişi hayatını kaybetmişti.  

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN KINAMA 

Ukrayna’nın Belgorod’ya yaptığı saldırı uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırırken, Birleşmiş Milletler’den de saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımlandı. BM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın saldırısı kınanarak, “Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal ediyor. Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı” ifadeleri kullanıldı.


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#Ukrayna#Belgorod#Rusya

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