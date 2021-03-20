Şahin ve Türeci’ye büyük onur nişanı

Liyakat nişanını Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de dün düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier takdim etti. Başbakan Angela Merkel’in de hazır bulunduğu törende konuşan Steinmeier, “Size ülkemiz adına gösterdiğiniz üstün bilimsel başarıdan dolayı teşekkür ederim. Size ve hepimize, bir sonraki çalışmalarınızda sadece kazanmış olmak için değil, yaşam iradesi adına aynı şekilde başarılar kazandırmanızı dilerim” dedi.

‘AŞININ MİLLİYETİ YOK’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Dünyanın her yerinden birçok insan performansınızı ‘aşı mucizesi’ olarak nitelendiriyor. Etkileyici bir kurucu çift, en iyi araştırmacı, bilgi kahramanları ve hatta bir dünya kurtarıcısı olarak tanımlanıyorsunuz. Birçok kişi başarınızı sahiplenmeye, keşfinizi bir milliyete dayandırmaya çalıştı. Bir aşının milliyeti yoktur. O ne Alman-Türk’tür ne de Amerikalı” şeklinde konuştu. Steinmeier, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in uzak görüşlü ve kâşif ruhlarıyla yıllardır yürüttükleri bilimsel çalışmaların sonucunun aşıya götüreceğini gördüklerini ve böylece ışık hızıyla harekete geçtiklerini kaydetti.

ŞAHİN: YOLUN ÜÇTE İKİSİNİ YÜRÜDÜK

Prof. Dr. Uğur Şahin de liyakat nişanını, geçen yılın başarılarının toplu bir takdiri ve onuru olarak gördüğünü belirterek, ekibine ve uluslararası ortaklarına teşekkür etti. Zor bir yılın geride bırakıldığını vurgulayan Şahin, “Yolun 3’te 2’sini yürüdük. Son bölüm, önümüzdeki 6 ay bizden çok şey talep edecek. Kontrol edilmesi daha zor bir virüs türünün neden olduğu salgının üçüncü dalgasının içindeyiz. Aşımızın yeni virüs türüne karşı etkili olduğunu biliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek üçüncü dalganın moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Çünkü neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu birlikte yaparsak başarılı oluruz” dedi. Şahin, aşı isteyen herkesin yaz sonunda aşıyı alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun tüm aşı geliştirenlerle birlikte gerçekleştirilebileceğinden emin olduğunu vurguladı.

TÜRECİ: BÜYÜK ONUR DUYDUK

Özlem Türeci de, liyakat nişanının takdiminin ardından yaptığı konuşmada, nişanın kendilerine verilmesinden dolayı eşi Uğur Şahin ile onur duyduklarını ve bu nişanın kendileri için büyük değer taşıdığını söyledi. COVID-19 aşısının geliştirmesine katkısı olanlara teşekkür eden Türeci, “Dünya ile virüs arasındaki yarışta bizim nihai hedefimiz etkili ve uyumlu bir aşı geliştirmekti” dedi.

Son aylarda dünyanın birçok yerinden aşı olan insanlar ve yakınlarından mektup ve resimler aldıklarını söyleyen Türeci, “Bu mesajları okuduğumda, karanlık aydınlanıyor diyebilirim”dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da Twitter’dan yaptığı paylaşımda “İnsanlık bu büyük başarılarını unutmayacak” diyerek Şahin ve Türeci’yi liyakat nişanı için tebrik etti.

NİŞANIN ÖNEMİ NEDİR

Almanya’da üstün devlet nişanı olan Yıldızlı Federal Liyakat Nişanı (Bundestverdienstkreuz), siyaset, ekonomi, kültür-sanat, sosyal yaşam ve fahri alanlarda görev alarak toplumsal yaşama katkıda bulunanlara veriliyor. Yıldızlı Federal Liyakat Nişanı, Almanya’da cumhurbaşkanının bizzat takdim ettiği, branşlarında üstün başarı gösterenlere verilen üst düzey bir devlet nişanı olarak tanımlanıyor. BioNTech kurucu ortaklarının aldığı Yıldızlı Federal Liyakat Nişanı’na şu ana kadar yazar Herta Müller, oyuncu Armin Müller Stahl, orkestra şefi Karl Münchinger, ressam Emil Schumacher ve şair Carl Zuckmayer gibi birçok isim layık görüldü. Liyakat nişanının Alman ve uluslararası siyasetçilere verilen kategorisinde ise 1954 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve 2000 yılında Süleyman Demirel bu devlet madalyasını aldı.

‘KANSER HASTALARINA UMUT VERİYORSUNUZ’

Salgının kıtalar, politik sistemler, dinler veya gelir grupları arasında bir ayrım yapmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Salgın, hepimizi tehdit ediyor ve ancak tüm insanlığı koruyarak hep birlikte aşılabilir” dedi. Steinmeier, iki bilim insanının, kemoterapi yerine mRNA yardımıyla insan vücudunun kanseri yenmesi fikrine sahip olduklarını belirtti. Kanser çalışmalarında da iki bilim insanına güvendiklerini kaydeden Steinmeier, “Kanser hastası insanlara umut ve gelecek veriyorsunuz” dedi.

AXEL SPRİNGER ÖDÜLÜ DE VERİLDİ

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye önceki gün de Axel Springer Ödülü verildi. Bu ödüle şu ana kadar Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Amazon kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO’su Elon Musk layık görüldü. Törende ödül takdim konuşmasını Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yaptı. Kurz, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in angaje bir ekiple kalpten inanarak dünya çapında başarı kazandıklarını ve tüm başarılara rağmen mütevazı kalmayı başardığını belirtti. Kurz, “Size ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

‘AYRILIRSANIZ PROJELER YARIM MI KALACAK’

Törende Axel Springer Yayınevi CEO’su Mathias Döpfner, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yle bir sohbet gerçekleştirdi. Döpfner, “Tüm insanlığa umut oldunuz. Ancak eğer evliliğinizde bir sorun çıkar ve ayrılırsanız projeler yarım mı kalacak” diye sordu. Evliliklerinde hiçbir zaman tartışmadıklarını belirten Özlem Türeci, “Eşimle tartışmıyoruz. Çünkü vakit bulamıyoruz” diye yanıtladı. Döpfner, Prof. Uğur Şahin’e de taktığı kolyeyi sordu. Uğur Şahin, bunun Türkiye’den gelen bir kültür olduğunu ve art niyetli ve kıskanç bakışlara karşı koruyan nazar boncuğu olduğunu ifade etti.

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