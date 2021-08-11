Şahin-Türeci çifti en zengin ilk 10'a girdiler

Geliştirdikleri korona aşısı ile dünyaca üne kavuşan çift, son bilançoda 2.8 milyar Euro net kâr açıklayınca New York Borsası’nda işlem gören BioNTech hisseleri yüzde 12 dolayında değer kazandı. Şirketin toplam değeri 100 milyar Euro üzerine çıkarken hisselerin yüzde 17’sine sahip olduğu belirtilen Uğur Şahin ile Özlem Türeci çifti, 14 milyar Euro’luk servetle Almanya’nın en zenginleri listesinde 8’inci basamakta yer aldı.

AŞI KAPASİTESİ ARTACAK

Şirketin gelecek yıl içerisinde aşı üretim kapasitesini 4 milyar doz seviyesine çıkartacağı belirtilirken, BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin kanser tedavileri için araştırmaları süren mRNA bazlı ilaçlarını da yakın bir gelecekte kullanıma açacaklarını söyledi. Sıtma ve grip hastalıkları için de yeni araştırma aşamasında olduğu belirtilen şirket yönetimi, mRNA teknolojisinin bu yıl sonlarına doğru grip aşıları için de deneneceğini duyurdu.

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