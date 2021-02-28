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Dünya
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şahin: İki yılda bir aşı gerekebilir

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Şahin: İki yılda bir aşı gerekebilir
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Almanya’da eşi Özlem Türeci ile koronavirüse karşı dünyada ilk aşıyı geliştiren Uğur Şahin, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada tıpkı grip aşısı gibi iki yılda bir koronavirüs aşısı gerekebileceğini söyledi.

Şahin, Almanya’da vakaların aşılanmalara bağlı olarak mayıs sonunda hissedilir biçimde azalacağını belirtti. İngiltere varyantı ile ilgili olarak, “Şu an B.1.1.7’nin Almanya’da yayılmaya başlaması gibi bir sorunumuz var.

Mart ayının ortasından itibaren, aşı olan ilk grupta yer alan yaşlı kişiler arasında ölüm vakası sayısı düşecektir” dedi. Şahin ayrıca, yeterli sayıda kişinin aşılanması durumunda Almanya’da yaz sonuna doğru salgının çok daha iyi kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Bunun bir daha yeni enfeksiyonlar görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Şahin, “Ancak yeniden normal hayatımıza dönebiliriz” ifadesini kullandı.

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