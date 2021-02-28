Şahin: İki yılda bir aşı gerekebilir

Şahin, Almanya’da vakaların aşılanmalara bağlı olarak mayıs sonunda hissedilir biçimde azalacağını belirtti. İngiltere varyantı ile ilgili olarak, “Şu an B.1.1.7’nin Almanya’da yayılmaya başlaması gibi bir sorunumuz var.

Mart ayının ortasından itibaren, aşı olan ilk grupta yer alan yaşlı kişiler arasında ölüm vakası sayısı düşecektir” dedi. Şahin ayrıca, yeterli sayıda kişinin aşılanması durumunda Almanya’da yaz sonuna doğru salgının çok daha iyi kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Bunun bir daha yeni enfeksiyonlar görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Şahin, “Ancak yeniden normal hayatımıza dönebiliriz” ifadesini kullandı.