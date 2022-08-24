Sadece şaka için DNA testi yaptırdı! Hiç bilmediği kardeşi ortaya çıktı...

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Anne babanıza ya da kardeşlerinize benzemiyorsanız kendinizi zaman zaman aile içinde yapılan şakaların odağında bulabilirsiniz.



52 yaşındaki Farrah Khilji-Holmes da yıllar boyunca ailedeki kimseye benzemediği için evlatlık olduğu ya da hastanede karıştırıldığına yönelik yapılan şakalardan sonra gerçeği herkese kanıtlamaya karar verdi.

EĞLENCESİNE DNA TESTİ YAPTIRDI, ÜVEY KARDEŞİNİ BULDU

İngiltere'nin Pontefract bölgesinde yaşayan kadın, sadece eğlence için yaptırdığı DNA testi sonucunda aynı babadan olduğu öğrenilen üvey kardeşini buldu.

Test sonucu karşısında kendisi de ailesi de şoke olan kadın, "Testi sadece şaka olsun diye yaptım. Bu beklediğim en son şeydi" dedi.

DNA EŞLEMESİ KANADAYI İŞARET ETTİ

Yapılan testte Kanada'da yaşayan bir adamla yakın bir eşleşmeye sahip olduğunu öğrenen Farrah, ilk başta bu adamın kardeşi mi yoksa kuzeni mi olduğunu bilmiyordu.

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Adının Steve Bolton olduğunu öğrendiği adamı araştıran kadın sonunda Facebook'tan kardeşi ile iletişime geçmeyi başardı. İkili yaptıkları sohbetten sonra aynı babanın çocukları olduklarını anladılar.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUKLARINDA ŞOKE OLDULAR: 'BABAMI CANLI GÖRMEK GİBİ BİR ŞEYDİ"

52 yaşında kardeşi olduğunu öğrenen kadın BBC'ye yaptığı açıklamada uzun süredir bilmediği bir akrabasını bulmanın muhteşem olduğunu belirtti ve şunları söyledi;

"İlk kez görüntülü konuştuğumuzda annem ve ben gözlerimize inanamadık, ağzımız açık kaldı. Sanki babamı canlı görmüş gibiydik. Onu gören herkes babamın bire bir aynısı olduğunu söylüyor."



YILLARCA YETİMHANEDE KALMIŞ, KANADALI BİR AİLE EVLAT EDİNMİŞ

Farrah yaptığı araştırmalar sonucunda babasının 1960'larda Steve'in annesi olan Pamela ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Talihsiz kadın babasına hamile olduğunu söylememişti ve oğlu henüz 7 yaşındayken zatürredenhayatını kaybetmişti.

Steve Bolton annesi öldükten sonra bir süre büyük annesinin yanında kaldı. Daha sonra yetimhaneye gönderilen adam burada Kanadalı bir aile tarafından evlat edindi.

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KARDEŞİ İLE TANIŞTI, BABASININ MEZARINA GİTTİ

Babasının bir oğlu olduğundan haberi olmadığını belirten Farah "Babam hayatımızın büyük bir parçasıydı, Steve'i bilseydi, onun da ailemizin bir parçası olmasını sağlardı. Kendisi bütün çocuklarının hayatında aktif bir rol aldı" dedi.

İki kardeş bir süre uzaktan iletişim kurduktan sonra geçtiğimiz haftalarda ilk kez yüz yüze geldi. Kardeşi ile tanışmanın 'gerçekten duygusal bir olay' olduğunu belirten Steve,yeni tanıştığı kız kardeşi ile hasret giderdi ve hiç tanışamadığı babasının mezarını ziyaret etti.