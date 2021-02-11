Sade kahve kalbi koruyor

Buna göre şeker, süt ve kremanın eklenmediği sade kahvenin kalp yetmezliği riskini düşürdüğü sonucuna varıldı. Her gün tüketilen bir fincan sade kahvenin kalp yetmezliği riskini yüzde 5 ila 12 arasında azalttığı tespit edilirken, iki veya daha fazla fincan içildiğinde bu oranın yüzde 30’lara çıktığı tespit edildi.