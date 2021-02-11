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Dünya
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sade kahve kalbi koruyor

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Sade kahve kalbi koruyor
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AMERİKAN Kalp Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre sade kahve içmenin, uzun vadede kalp rahatsızlıkları riskini azalttığı belirtildi.

Buna göre şeker, süt ve kremanın eklenmediği sade kahvenin kalp yetmezliği riskini düşürdüğü sonucuna varıldı. Her gün tüketilen bir fincan sade kahvenin kalp yetmezliği riskini yüzde 5 ila 12 arasında azalttığı tespit edilirken, iki veya daha fazla fincan içildiğinde bu oranın yüzde 30’lara çıktığı tespit edildi.

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