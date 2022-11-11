Sabah uyandıklarında parçaları yoktu! Kritik köprü çöktü...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Twitter
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 13:36
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Rusya'nın çekilme kararı aldığı Herson kentinin sakinleri sabah uyandıklarında hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar...
Rusya Ukrayna savaşının başında ele geçirdiği en büyük şehirlerden biri olan Herson'dan çekileceğini duyurdu.
Kremlin, çekilme kararına rağmen Herson'un hala kendi toprakları olduğunu açıklarken kentten gelen bir görüntü sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
SABAH UYANDIKLARINDA KÖPRÜNÜN PARÇALARI KAYIPTI"KÖPRÜ HAVAYA UÇMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Kent sakinleri Rusya'nın çekilme kararı sonra bu sabah uyandıklarında, savaşın başından beri kritik önemde olduğu vurgulanan Antonivsky köprüsünün birkaç bölümünün kayıp olduğunu fark ettiler.
Rus tabloid gazetesi Komsomolskaya Pravda'nın muhabiri Alexander Kots, bu sabah yıkılmış köprünün başından bir yayın yaptı ve "Rus birlikleri sol yakaya doğru ilerlerken köprü havaya uçmuş gibi görünüyor"
dedi.
Kots köprünün diğer tarafında hiç Rus askeri kalmadığını da sözlerine ekledi.İKİ TARAFTAN DA AÇIKLAMA GELMEDİHerson
'dan karşıya geçiş için tek yol olduğu bilinen köprünün neden çöktüğüne dair şimdiye kadar Rusya'dan da Ukrayna
'dan da bir açıklama gelmedi.KRİTİK ÖNEME SAHİP
Herson, Dnipro nehrinin eteklerinde, Karadeniz kıyılarına yakın bir şehir ve savaşın her iki tarafı için de kritik öneme sahip.
Herson, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği ve Ukrayna'nın da geri almak için söz verdiği Kırım'a çok yakın. Bu nedenle Kırım'ın anahtarı olarak görülüyor.
Belarus sınırından Karadeniz'e uzanan ve dev bir S şeklinde Herson bölgesini ikiye ayıran Dnipro nehri de savaşta en az Herson kadar önemli bir role sahip.
Askeri analisteler savaşın başından beri Dnipro nehrinin kontrolünün savaşta anahtar rol oynayabileceğini belirtiyor.