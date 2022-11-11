Sabah uyandıklarında parçaları yoktu! Kritik köprü çöktü...

Haberin Devamı

Rusya Ukrayna savaşının başında ele geçirdiği en büyük şehirlerden biri olan Herson'dan çekileceğini duyurdu.



Kremlin, çekilme kararına rağmen Herson'un hala kendi toprakları olduğunu açıklarken kentten gelen bir görüntü sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SABAH UYANDIKLARINDA KÖPRÜNÜN PARÇALARI KAYIPTI



Kent sakinleri Rusya'nın çekilme kararı sonra bu sabah uyandıklarında, savaşın başından beri kritik önemde olduğu vurgulanan Antonivsky köprüsünün birkaç bölümünün kayıp olduğunu fark ettiler.

