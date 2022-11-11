İsveç Yargıtayı'ndan 'Bülent Keneş' açıklaması!

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NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç son günlerde yaptığı açıklamalarda sık sık "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını ciddiye aldığını" belirtiyor.



PEŞ PEŞE MESAJLAR...



İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, geçtiğimiz günlerde yeni hükümetin PYD ve YPG terör örgütleri ile arasına mesafe koyacağını duyurmuştu. Başbakan Ulf Kristersson ise "İsveç, Türkiye ile imzalanan anlaşmaya tamamen bağlı. Üzerimize düşeni yapmak için çok çalışıyoruz" demişti.

KENEŞ'İN İADESİ İÇİN KARAR VERMEYE HAZIRLANIYORLAR



İsveç basınında yer alan haberlere göre, hükümet söylemleri bir kenara bırakarak, Türkiye'nin talepleri konusunda somut bir adım atmaya hazırlanıyor.



İsveç medyasına göre, 15 Temmuz ihaneti sonrası İsveç'e kaçan ve orada yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebinin yakın zamanda görüşülmesi bekleniyor.



İsveç Yargıtay'ı, Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni terörist Keneş'in Türkiye'ye iade talebini 12 Mayıs'ta işleme aldı. Dosya Ekim ayında Adalet Konseyi'ne gönderildi.



KARARIN YILBAŞINDAN ÖNCE GELMESİ BEKLENİYOR



Yargıtay'dan İsveç haber Ajansı TT'ye yapılan açıklamada davanın öncelikli olarak ele alındığını belirtildi ve bu yılbaşından önce bir karar gelebileceği söylendi.



Bugün İsveç gazetelerinde yer alan haberlerde, Keneş'in 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından İsveç'e kaçtığı ve terör örgütü FETÖ ile bağlantıları olduğu belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un görüşmesinden bir kare

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısındakonuya ilişkin net ifadeler kullanmış ve şunları söylemişti;"Bizim özellikle yaptığımız görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in tutumu. Bu rakamların 30 olması, 70 olması bunlar ayrı ayrı tartışılabilecek konular. 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki Bülent Keneş. Bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi önem arz ediyor. Bununla ilgili İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. Biz 70 yıl oldu NATO'ya gireli. NATO'da bu işin mücadelesini verdik. Caddelerde teröristlerin paçavralarla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. Siyaset yaptığımızı bilmeniz lazım. İstiyoruz ki NATO'daki dostlarımız bu konuda dayanışma içinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkemizde barındırmamamız gerek. Birçok AB ülkesinde bu teröristler cirit atıyor. Türkiye'den kaçıp Almanya'ya, İngiltere'ye ve Hollanda'ya gidenler var. Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağını biliyorum. "15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Today’s Zaman’ın Eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihindesuçundan tutuklama kararı çıkarılmıştı.Darbe girişimi sonrası kaçarak İsveç'ten siyasi sığınma hakkı alan Keneş'in kalıcı oturum izni için de başvuruda bulunduğu biliniyor.Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantıları kapsamında PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin iade dosyaları gündeme getirilerek terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep edilmişti.Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği teröristler arasında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz bulunuyor.